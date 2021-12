U novogodišnjoj noći inspekcijske kontrole istim tempom kao i do sada

Sa ciljem stvaranja predispozicija za epidemiološki bezbedna okupljanja tokom predstojeće proslave Nove godine, nadležni inspekcijski organi Severnobanatskog upravnog okruga radiće kao i u prethodnom periodu. Kontrolisaće se ugostiteljski objekti kao i sami gosti, a apel je da se ponašamo odgovorno.

U skladu sa naredbama republičkog kriznog štaba, inspekcijske službe Severnobanatskog upravnog okruga nastaviće i tokom praznika istim tempom rada kao u prethodnih godinu i dva meseca. Na nedeljnom nivou inspekcije izreknu u proseku 3 do 4 kazne za nepoštovanje epidemioloških mera u ugostiteljkim objektima.

– Do 20 časova će se kontrolisati broj gostiju, socijalna distanca, nošenje maski, da li ima prekoračenja broja osoba po lokalu, a posle 20 časova sve isto to ali i Covid sertifikati. Pri kontrolama će se gledati da sve mere budu ispoštovane. Čekali smo juče odluku kriznog štaba i nemamo novih smernica, nego nastavljamo kako smo radili i do sada dok nam se ne uputi novo uputstvo kako ćemo raditi, rekao je Milivoj Linjački, načelnik Severnobanatskog upravnog okruga.

Apel na sve koji će Novu godinu dočekati u nekom od ugostiteljskih objekata ili u njima provesti dan da se pridržavaju mera koje su na snazi.

– Moramo da budemo savesni, jer samo tako možemo da izbegnemo da dobijemo i širimo koronu. Apel je na sve koji će koristiti usluge ugostiteljskih objekata da vode računa jer sve što radimo loše odraziće se na naš zdravstveni sistem, a to će nas koštati izlaženja iz dosadašnjeg dobrog režima rada. Moramo čuvati te zdravstveni radnike da nas leče i sutra. Brojke obolelih od korone idu nam trenutno u korist ali moramo ih takvim i sačuvati, zaključuje Linjački.

U prethodnih mesec dana kazne koje su izrečene građanima tiču se uglavnom nenošenja maske u ugostiteljkom objektu onako kako je propisano dok su takođe kažnjavani i kovid redari jer u objektima nisu ispoštovane sve sanitarne epidemiološke mere.