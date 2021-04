U nedelju u Mokrinu 31. Svetsko prvenstvo u tucanju vaskršnjim jajima

Ove godine u Mokrinu biće održano 31. Svetsko prvenstvo u tucanju vaskršnjim jajima. Kako je istakao Živko Ugrenović, predsednik Mesne zajednice propozicije istaju iste, ali će se nadmetanje održati bez publike. U nedelju na Vaskrs u u sportskoj hali najpre će biti održane kvalifikacije za juniorsku i seniorsku kategoriju, nakon čega će uslediti i finalna nadmetanja koje će pomno pratiti dugogodišnje sudije. Prenos takmičenja biće organizovan onlajn.

-Prvi u obe kategorije biće nagrađeni, a steći će i titulu svetskog prvaka. Imaćemo i učesnike sa strane i dobro je da se tradicija nastavi i da smo ove godine u mogućnosti da organizujemo takmičenje uz poštovanje svih epidemioloških mera – rekao je Živko Ugrenović.

Mesna zajednica Mokrin i Udruženje građana “Raša Popov” pokrenuli su i drugo onlajn vaskršnje takmičenje na temu: “Pošalji najlepšu poruku svetu, nek slike obiđu celu planetu, uskršnji pozdrav preneće svimašarena jaja iz Mokrina!” Takmičenje počinje na Veliki petak 30. aprila i traje do ponedeljka 3. maja do ponoći.Mogu da učestvujusvi koji to žele, a kako bi učestvovali potrebno u facebook grupi grupi postave i svoje fotografije ofarbanih jaja i tucanja vaskršnjim jajima iz svojih domova. Fotografije, uz kratak opis, treba da oslikavaju uskršnju tradiciju, ali i maštovitost i kreativnost učesnika. U obzir dolaze i umetničke fotografije, crteži, karikature, strip, grafike i ostala umetnička dela sa uskršnjom tematikom.

-Svaki oblik kreativnosti na ovu temu je dobrodošao . Pozivamo i najmlađe da pošalju fotografije svojih pesama, priča, crteža o Uskrsu, jer će se i one takmičiti u prikupljanju lajkova za nagradu.Stroga pravila ne postoje, jedini je uslov da postovi budu originalni, lični kreativni izraz svakog pojedinca . Svi postovi koji ne poštuju ovaj kriterijum biće izbrisani – rekao je Živko Ugrenović.

Pobedu i simboličnu nagradu će i ove godine osvojiti postovi sa najviše prikupljenih lajkova. Prva tri mesta takođe će biti simbolično nagrađena.