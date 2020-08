U nedelju bez struje deo Kikinde, Banatskog Velikog Sela, kompletno Nakovo i Vincaid

U nedelju zbog planiranih radova na elektro mreži od 7 do 12 sati bez struje će biti sledeće ulice u Kikindi:Teremijski drum, Vinogradska, Strelište, Stara klanica, Železnički novi red, Nikole Tesle, Oslobođenja, Braće Arsenov, Milana Petrovića, Ivana Milutinovića, Jovana Popovića, NikolePašića od Vojvode Putnika do Kralja Petra I, Karađorđeva, Jaše Tomića od Kralja Petra I do Dositejeve,Dušana Vasiljeva, Čanadska, Šabačka, Braće Sredojev, Save Tekelije od Generala Drapšina do Stevana Sremca, Mali bedem, Braće Opsenice, Marije Bursać, Vašarište, Stevana Sremca, Cara Dušana, Braće Bogaroški od Save Tekelije do Oslobođenja, Đure Jakšića, Svetozara Miletića, Generala Drapšina od broja 43 i 54 do Oslobođenja, Kralja Petra I od broja 23 i 26 do Oslobođenja, Dositejeva od Semlačke do Nikole Tesle, Vojvode Putnika od Nikole Pašića do Nikole Tesle, Braće Laković od Semlačke do Nikole Tesle, Jugovićeva od Nikole Pašića do Nikole Tesle, Jugovićevo sokače, Koste Kljajića, Veselina Kljajina, Milana Petrovića, Pere Segedinca. Bašaidski drum od početka do Aerodroma.

U isto vreme bez struje će biti deo Banatskog Velikog Sela od centra prema Nakovu, kompletno Nakovo i Vincaid.