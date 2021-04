U maju se vraćamo u pozorište, premijera “Laža i paralaža” ipak tek u septembru

Za institucije kulture,a ovde pre svega govorimo o kikindskom Narodnom pozorištu, u epidemiji korona virusa, pokazalo se kao poprilično nezahvalno bilo šta najavljivati jer se situacija i mere menjaju skoro pa na dnevnom nivou. Ne prilagođava se uvek opštem stanju već i situaciji unutar same ustanove, odnosno zdravstvenom stanju glumaca i saradnika. Ipak, pred nama je repertoar za maj i nada da će biti realizovan.

– Moramo da se prilagodimo ovoj situaciji, ja se nadam da ćemo u maju uspeti da igramo predstave, odnosno repertoar koji smo namestili. Nažalost, premijera koja je bila zakazana za mart, morali smo to da odložimo za neka bolja vremena, videćemo kada će to biti. U februaru smo uspeli da odigramo ceo mesec, počeli smo i sa probama. Radili smo novu predstavu do trenutka kad smo mogli da radimo. U martu i aprilu nismo mogli da igramo, ja se nadam da će u maju biti situacija takva da možemo da odigramo bar te četiri predstave u toku mesec dana, kaže Nikola Joksimović, direktor Narodnog pozorišta Kikinda.

Ukoliko situacija to dozvoli pozorište će izaći sa repertoarom do 20. juna nakon čega zatvara ovogodišnju sezonu.

– Iz dana u dan nam se menja situacija, ili je neko u izolaciji ili je neko bolestan od glumaca i saradnika tako da bukvalno nam se menja iz dana u dan pa kako bude tako ćemo se proilagođavati. Što se tiče festivalskih nastupa ova godina je izgubljena. Ne mogu ništa unapred da kažem ali ne možemo da pravimo tako daleke planove, to je najveći problem, dodaje Joksimović.

Publika je merama koje podrazumevaju manji broj popunjenih sedišta, obavezno nošenje maski i razmak, zaštićena, i u ferbuaru kada su predstave izvođene, popunjenost je bila izuzetna. To pokazuje da je publika željna pozorišta.

– Ja sam vrlo zadovoljan kako je publika reagovala, bilo ih je. Četiri predstave smo u februaru odigrali i sve su bile pune. Ostaju sve mere na snazi, smanjen broj publike, dezinfekcija, merenje temeprature, obavezne maske. Svima nam je to potrebno i nama glumcima i publici, malo smeha, razonode, malo života, zaključuje direktor pozorišta.

A za one koji čekaju majske predstave, plan je da prvo 7.maja bude odigrana “Ordinacija” u režiji Nenada Gvozdenovića, narednog petka 14.maja predstava “Ne mogu i neću da platim” koju je režirao Slobodan Branković, pa zatim 21.maja “Kovači” koju potpisuje mlada rediteljka Tijana Vasić da bi poslednjeg petka u maju bio izveden komad “Smrt čoveka na Balkanu” Miroslava Momčilovića koja je postavljena na scenu 2017.godine. Dan za pozorište do daljnjeg ostaje petak a početak u 19 časova.