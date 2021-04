U KUD “Eđšeg” uskoro sanacija krova zahvaljujući donaciji Mađarske

Mađarski nacionalni savet opredelio je 3,9 miliona dinara za sanaciju krova KUD “Eđšeg”. Predsednica KUD-a Ramona Tot ukazuje da je 2017. i 2019. godine saniran deo krova iznad pozorišne sale, a potrebno je da se sanira i drugi deo krova koji prokišnjava, sa ulične strane. Donatore za taj posao počeo je da traži prethodni predsednik KUD-a Robert Tapai, dodaje naša sagovornica.

-Krajem prošle godine pozvao me je predsednik Mađarskog nacionalnog saveta Jene Hajnal i obavestio da bi država Mađarska 2021. godine donirala 12 miliona forinti za saniranje krova. Prošle nedelje su me pozvali iz Mađarskog nacionalnog saveta da jave da je donacija stigla do njih i prebacili su nam novac, navodi Ramona Tot, predsednica KUD “Eđšeg”.

Posle prikupljanja ponuda i izbora izvođača, kao i dobijanja potrebnih saglasnosti, očekivanja su da radovi počnu početkom leta.

-Ja se nadam da ćemo do kraja leta završiti radove, planiramo i promenu stolarije, prozora, vrata što će nam doneti uštedu za grejanje.



Ramona Tot izabrana je za predsednicu ovog KUD-a 8. marta prošle godine. Godinama je bila aktivna u dramskoj sekciji i prva je žena na čelu “Eđšega”. Epidemija je uticala na to da su izostale priredbe, manifestacije, predstave, pa je rad nastavljen onlajn.

-Mi smo otvorili veb stranicu www.edjseg.org. Kada imamo priredbe tipa Mikulaš ili Dan mađarske kulture postavimo snimke na jutjub kanal i stalno obaveštavamo članove o našim aktivnostima.



U pripremi je nova predstava “Svinjska igra” koju po tekstu Gabora Cakoa režija Šandor Kiralj.Premijera je planirana u maju, a od epidemiološke situacije zavisiće da li će biti izvedena pred publikom ili preko jutjub kanala.

-Održavamo dramske probe već mesec dana, jer je u predstavi petoro na sceni, ali ne uvek svi, pa smo rešili da počnemo sa radom. Takođe, predstava je takva da postoji distanca. Kod folklornog ansamla to nije moguće, pa oni još nisu počeli sa radom.

KUD “Eđšeg” ima više od 200 članova. Međutim, skoro polovina njih je u inostranstvu.