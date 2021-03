U kovid ambulantama dnevno 250 pregleda

U kovid ambulantama u Svetosvaskoj 53 i u Mirkonaselju tokom ove nedelje lekari su imali pune ruke posla s obzirom na to da se tokom jednog dana javlja 250 sugrađana na prve i kontrolne preglede. Na dnevnom nivou otkrije se između 40 i 60 novozaraženih kovidom 19, a povećava se i broj pozitvne dece kojih je od dvoje do osam u jednom danu. Podsetimo da je tokom vikenda pacijentima na raspolaganju samo kovid ambulanta u Svetosavskoj 53 koja je otvorena od 7 do 20 sati.

Do ponedeljka, 22. marta, su na snazi mere kojima je propisano da rade prodavnice prehrambene robe, apoteke, benzinske pumpe, lekarske ordinacije, laboratorije, kiosci, banke i ostale finansijske organizacije. Rade i zanatske radnje, a moguća je i dostava hrane. Punkt za vakcinaciju u Domu penzionera radi svakog dana. Član Kriznog štaba dr Branislav Tiodorović da će pooštrene epidemiološke mere verovatno biti produžene. On je rekao da je predlog medicinskog dela štaba da te mere na snazi budu do 29. marta.

To znači da bi i dalje trebalo da ostanu zatvoreni ugostiteljski objekti, kladionice , kozmetički i frizerski saloni, ustanove kulture i sporta. Zabrana se ne odnosi na odigravanje zvaničnih utakmica koje su u kalendaru saveza.