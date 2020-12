U kovid ambulantama Doma zdravlja dnevno više od 300 pacijenata

Prema jutrošnjim podacima u Kikindi je 1.240 aktivnih slučajeva virusa korona. Broj pacijenata u kovid ambulantama Doma zdravlja i dalje raste. Najviše pacijenata bilo je tokom jučerašnjeg dana kada su obavljena čak 304 pregleda, od kojih 126 prvih. Urađena su 84 antigenska testa, 37 je bilo pozitivnih. Urađeno je i 38 PCR testova za koje se rezultati očekuju. Slična situacija bila je i u četvrtak kada su se lekaru obratila 302 pacijenta od kojih je 89 testirano antigenskim testom, 36 je bilo pozitivno, urađeno je i 56 PCR testova, od kojih je 20 pozitivnih.

Podsećamo da je od četvrtka ambulanta u Svetosavskoj 53 u potpunosti u kovid režimu. Ovaj objekat namenjen je isključivo građanima sa povišenom temperaturom, respiratornim infekcijama i sumnjom na korona virus, kao i onima koji dolaze na kontrolu. U ovom objektu kovid ambulanta koja radi od 7 do 22 sata nalazi se u dvorištu, a kontrolne ambulante su unutar objekta i rade od 7 do 20 sati.

U Svetosavskoj 53 otvorena je i ginekološka ambulanta za kovid pozitivne pacijentkinje koje imaju potrebu da se pregledaju. One najpre treba da pozovu izabranog ginekologa i dogovore se oko pregleda.

Ambulante u Kralja Petra Prvog 106 i Sterije Popovića bb primaju sve ostale pacijente i rade od 7 do 20 časova. Vikendom će do daljnjeg biti dežurna ambulanta u Kralja Petra Prvog 106 koja radi od 7 do 20 sati.