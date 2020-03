U kikindskom Udruženju penzionera odlažu se sve aktivnosti, do daljnjeg

Kikindsko Udruženje penzionera, shodno uputstvima Ministarstva zdravlja će odložiti svoje aktivnosti, pri čemu se misli na rad kancelarija, kao i na sekcije, do daljnjeg.

U Udruženju penzionera Kikinde ovih dana je velika frekfencija, zbog dobrih uslova, koji se nude članovima, u smislu, ogreva, raznih paketa, kao i zdravstvenih saveta, ali i organizovanih usluga.

Zbog novonastale situacije i pojave corona virusa- COVID – 19, u Udruženju su rešili da blagovremeno odreaguju, kako bi na pravi način ispoštovali propisane mere, a u cilju zaštite građana i svojih članova, rekao je predsednik Udruženja Milan Periz i dodao:



-Penzioneri, koji koriste prostorije Kluba penzionera, kao i članovi sekcija KUD-a „Sunčana jesen“ će odložiti svoje pripreme za predstojaću kako horsku i muzičku, tako i za sportsku sezonu, do perioda kada se steknu povoljniji uslovi. Za sada je to do srede, do kada će biti i sve kancelarije zatvorene, a da li će to ostati tako, videćemo, u zavisnosti od razvoja događaja



Inače, u ovom Udruženju su u okviru svojih aktivnosti do sada uspešno prikupili 300 kilograma plastičnih čepova. U poslednjoj turi su 113 kilograma čepova poslali ka Centru „Naša kuća“, kako bi pomogli korisnicima prilikom kupovine pomoćnih sredstava.

Osim Udruženja penzionera i obustave aktivnosti do daljnjeg i u Gerontološkom centru, Stari i Novi dom, takođe je na snazi zabrana poseta, dok se ne stvore povoljniji uslovi