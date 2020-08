U kikindskoj bolnici i dalje prisutan trend smanjenja broja Covid pozitivnih pacijenata

Smanjuje se broj hospitalizovanih u kikindskoj bolnici. U odnosu na prošlu nedelju kada je na stacionarnom lečenju bilo 15 pacijenata, tokom poslednjih nedelju dana broj obolelih od Covid 19 infekcije u našoj bolnici se kretao između 9 i 11. Broj dnevnih pregleda u febrilnoj bolničkoj ambulanti je oko deset.

Za nedelju dana u kikindskoj bolnici broj hospoitalizovanih pacijenata je smanjen.

– 14.avgusta je bilo devet hospitalizovanih a od tog dana do danas zadržan je broj od 11 pacijenata. Broj stagnira, ne povećava se. Broj pregleda u febrilnoj ambulanti, a to je parametar koji nam statistički može pokazati stanje, 14.avgusta je bilo šest pregleda, 15. avgusta četiri pregleda, pa 15. avgusta šest pregleda i juče deset ali dobro to su varijacije. Zadnjih nedelju dana je znači deset i ispod deset. Situacija je da kažem relativno stabilna ali tu nikad ne znamo do prve svadbe, krštenja, slava, uvek zbog nepažnje može doći do novog povećanja broja Covid pozitivnih pacijenata, kaže za TV Kikinda dr Mirko Stojisavljević, direktor Opšte bolnice Kikinda.

Svi hospitalizovani su stabilnog zdravstvenog stanja. Od 11 hospitalizovanih jedna je osoba ženskog pola ostalo su muškarci, deo pacijenata koristi kiseoničku potporu u lečenju a zajedničko je da svi imaju obostranu ili jednostranu upalu pluća. Razlog za hospitalizaciju je prvestveno visoka febrilnost. Prosečno zadržavanje u bolnici je 7 dana kada se pacijenti dalje upućuju na na kućno lečenje, a najduže su se pacijenti zadržavali i tri nedelje. Početak školske godine jeste otvoren rizik za povećanje broja obolelih.

– To je nešto za očekivati ma koliko se mi čuvali, pridržavali, uvek negde može da postoji neki kiks da se neko zarazi i da to opet krene. Ali nadam se da će uz pridržavanje svih ovih mera koje stalno ponavljam da će se to održati na nižem nivou. Mislim da će biti bolje. I pratimo sve što se dešava u svetu i oko vakcine neka nada postoji da se izvučemo iz svega ovoga, ističe dr Stojisavljević.

Većina pacijenata ne zna gde je moglo doći do inficiranja.

– Pravo da Vam kažem ni oni sami ne znaju, to je verovatno na ulici, u prodavnici, pošti,negde gde je bilo malo gužve. Naravno svi oni kažu da su nosili maske. Dovoljna je mala nepažnja pa da se čovek zarazi, zaključuje diektor bolnice.

U ovom naletu virusa korona najveći broj hospitalizovanih pacijenata u kikindskoj bolnici bio je krajem jula kada je iznosio preko 30.