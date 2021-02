U Kikindi počela revakcinacija građana

Masovna revakcinacija u Kikindi je počela i trajaće u narednom periodu. Sugrađani koje smo zatekli na vakcinalnom punktu u udruženju penzionera u ulici Vojvode Putnika ističu da su nisu imali neželjenih reakcija na prvu dozu vakcine.Poziv za revakcinaciju i termin u kom treba da dođu građani dobijaju preko e uprave.

-Pratimo spiskove za revakcinaciju koje dobijamo od e uprave i tako se i organizujemo. Nema gužvi i čekanja, a niko neće dobiti vakcinu pre nego što ga lekar pregleda. I posle druge doze zamolimo pacijente da sednu pola sata, a za to vreme mi im spremimo i dajemo potvrdu da su završili vakcinaciju. Vakcinalni punkt u ambulanti u Mikronaselju biće otvoren od petka, 12. februara do ponedeljka, 15 februara – istakla je Mira Pećanac, glavna sestra u Domu zdravlja.

Do petka će punkt za vakcinaciju u udruženju penzionera raditi od 8 do 15 sati, a od petka će oba mesta za revakcine raditi od 8 do 18 časova. U Kikindi je do sada vakcinisano 6.338 sugrađana. Od tog broja 505 je primilo Fajzerovu vakcinu, 203 Sputnjik V, a ostali su dobili Sinofarm vakcine. Od ukupnog broja vakcinisanih 200 je revakcinisano.