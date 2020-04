U Kikindi bilo kršenja zabrane kretanja

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da je meru zabrane kretanja tokom policijskog časa, koji je trajao od subote u 13 do jutros u 5 časova, prekršilo 600 do 700 ljudi. Stefanović je u izjavi za RTS rekao da su ti ljudi kažnjeni, odnosno da je policija pisala prekršajne i krivične prijave tužilaštvima i sudovima. On je napomenuo da su među gradovima u kojima su se najviše kršile mere zabrane kretanja – Beograd, Novi Sad, Sremska Mitrovica i Kikinda. Kako saznaje TV Kikinda proteklog vikenda na teritoriji policijske uprave obavljeno je 189 kontrola .

Od tog broja 172 lica imala su dozvolu za kretanje tokom policijskog časa, dok je protiv 17 osoba pokrenut prekršajnih postupak jer su prekršili meru zabrane kretanja. Od tog broja 10 osoba su Kikinđani. Samo jedan prekršilac imao više od 65 godina. Mere najviše poštovali građani u Prijepolju, Jagodini, Vranju, Kraljevu i Somboru.