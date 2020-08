U Kikindi bez novoobolelih tri dana, skinut pacijent sa respiratora

Poslednja tri dana nema novoobolelih od virusa korona u Kikindi. Situacija je stabilna ali je oprez i dalje neophodan.

Dva meseca od početka drugog naleta virusa korona u našem gradu tri dana zaredom nemamo novoobolelih registrovanih slučajeva obolevanja od virusa korona. Trenutno je aktivno 56 slučajeva, 8 pacijenata nalazi se na lečenju u kikindskoj bolnici. Među hospitalizovanim je jedan pacijent sa težom kliničkom slikom. U Kikindi je od početka epidemije od ove bolesti obolelo 17 dece. Do sada je 11 izlečeno a 6 dece je na kućnom lečenju. Oni su ili asimptomatski slučajevi ili sa blažom kliničkom slikom. Stabilnoj epidemiološkoj situaciji doprinelo je pridržavanje mera, navodi direktorica ZZJZ Kikinda, epidemiolog Sandra Radlović.

– Ja sam do sada bila optimista i evo sad konačno mogu da se pohvalim da poslednja tri dana nemamo novozaraženih, što su jako dobre vesti, ali, uvek imamo to “ali”, opuštanja ne sme biti. Svedoci smo da smo do ove željene nule, odnosno ni jednog novozaraženog na dnevnom nivou, došli samo poštujući sve do sada propisane protivepidemijske mere. Iz tog razloga apelujem na sve da i dalje tako nastave. Isključivo su te mere dovele do ovog rezultata, do pada trenda obolelih u čitavoj državi pa tako i kod nas u Kikindi. Ono što je svakako ključni momenat u nastavku epidemije je polazak u školu, što svakog uslovno rečeno plaši. Opet kažem, prosveta i Ministarstvo prosvete zajedno sa Ministarstvom zdravlja delovaće preventivno kao i do sada. Ja sada ne očekujem da će tu biti nekih većih oscilacija. Da li ćemo zadržati ovaj trend kao što je bilo poslednje dve do tri nedelje sada je teško reći, ističe dr Sandra Radlović, epidemiolog i direktorica Zavoda za javno zdravlje Kikinda.

Situacija može biti promenjena preko noći, zato je važno biti oprezan.

– Ja uvek kažem da treba da delujemo preventivno, da budemo odgovorni kako prema sebi tako i prema drugima. Tim našim odgovornim ponašanjem mi ćemo spasiti, odnosno smanjiti rizik za obolevanje najugroženijih naših sugrađana. Kad kažem najugroženijih mislim na hronične bolesnike i stariju populaciju. Ako se mi mlađi i deca budemo odgovorno ponašali i poštovali sve mere a te mere već svi uveliko znamo (držanje socijalne distance, nošenje maske, izbegavanje većeg okupljanja, higijena ruku, provetravanje prostorija) imaćemo dobre rezultate i možemo zadržati ovaj trend pada novoobolelih, zaključuje dr Radlović.

Još jedna dobra vest danas dolazi iz kikindske bolnice. Zahvaljujući anesteziolozima i medicinskim tehničarima odeljenja intenzivne nege, pacijent star 71 godinu, koji se poslednjih nedelju dana nalazio na respiratoru juče je skinut sa mehaničke ventilacije. Njegovo stanje je stabilno i očekuje se prebacivanje na odeljenje za infektivne bolesti gde će biti nastavljeno lečenje.