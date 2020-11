U Kikindi aktivno 790 slučajeva korona virusa, zaraženo 29 dece i mladih

Prema jutrošnjim podacima u Kikindi je registrovano 790 aktivnih slučajeva korona virusa. Od juče do danas 79 je novozaraženih tako da je epidemiološka situacija u našem gradu vanredna sa tendencijom pogoršanja. Povećava se i broj pozitivne dece tako da je od 12. novembra, kada je otkriven prvi slučaj u ovom talasu, kovidom 19 trenutno zaraženo 29 dece školskog i predškolskog uzrasta saznajemo u Dečijem i Školskom dispanzeru. Od 20. novembra stupila je na snagu nova mera Kriznog štaba tako da svi kućni kontakti odnosno svi ukućani obolelog dobijaju rešenje sanitarne inspekcije o kućnom karantina u trajanju od 14 dana.Po stručnom metodološkom uputstvu Instituta „Batut“ kontrolno testiranje je ukinuto, a oboleli pacijenti posle 14 dana, ako su u dobrom stanju, treba da se jave svom izabranom lekaru koji procenjuje da li je neophodno produžiti ili zaključiti bolovanje.

Epidemiolog Branislav Tidorović izjavio je nakon sednice Kriznog štaba Vlade Srbije za borbu protiv epidemije koronavirusa da je doneta odluka da školski raspust bude od 21. decembra do 18. januara. Kad je reč o osnovnim školama, Tiodorović je rekao da je odlučeno da od prvog do četvrtog razreda nastave da rade po postojećem sistemu, a od petog do osmog razreda predloženo je da se pređe na onlajn nastavu. Onlajn sistem predložen za sve srednje škole, naveo je on i dodao da se vrtići neće zatvarati. Tiodorović je objasnio da bi onlajn sistem trebalo da se primenjuje do početka raspusta, 21. Decembra. U poslednja 24 sata preminula je 41 osoba, a registrovano je još 7.579 slučajeva zaraze. Na respiratorima su 223 pacijenta.