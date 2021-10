U cilju zaštite kulturne baštine u “Terri”: Projekat podržali Ministarstvo kulture i pokrajina

U depou Terra od septembra do decembra odvija se projekat “Reorganizacija i optimizacija prostora po Re-Org metodi” koji je finansiran sredstvima Ministarstva kulture Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu.

Nakon 40 održanih vajarskih simpozijuma prikupljena je bogata kolekcija od preko 1.200 skulptura koje sa svakim umetničkim okupljanjem zahtevaju bolju organizaciju odlaganja i čuvanja umetnički radova – skulptura u terakoti. Zahvaljujući kontinuiranom sprovođenju projekta digitalizacije kao i katalogizacije skulptura iz kolekcije Muzeja Tera, stvoreni su uslovi za dalje unapređenje rada muzeja, ali i staranje o kulturnom blagu kroz realizaciju ovakvog projekta koji predviđa i omogućuje pravilno deponovanje i olakšanu manipulaciju skulptura unutar samog objekta depoa Tera.

-RE-ORG je međunarodni edukativni projekat koji su 2011. godine inicirali UNESCO i ICCROM (The International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) kako bi odgovorili na sve lošije uslove u depoima muzeja – kako u siromašnim, tako i u najrazvijenijim zemljama. ICCROM je po principu učenja kroz rad organizovao vebinar namenjen muzejskim profesionalcima koji žele da reše konkretan problem u svom depou. Kroz realizaciju projekta postiže se optimizacija smeštajnog prostora, odnosno uslovi za nesmetano organizovanje smeštaja i pravilno skladištenje novopristiglih radova. Postizanjem navedenog, uz dodatno dokumentovanje i reorganizaciju kolekcije, značajno se doprinosi i samoj zaštiti ove kulturne baštine. Pozitivne efekte će osetiti kako muzej i muzejski radnici, tako i šira publika – u reorganizovanom depou. Cilj je stvoriti uslove za nesmetani i bezbedni pristup predmetima, kreirajući nove mogućnosti za bolju vidljivost i komunikaciju samih deponovanih radova- navode u CLPU “Terra”.

U realizaciji i implementaciji Re-Org metode učestvuju zaposleni u CLPU Terra, počev od osnivača Simpozijuma Tera i direktora CLPU Tera – Slobodana Kojića, Verica Nemet koordinatorka projekta, kustoskinja-istoričarka umetnosti iz CLPU Terra, Aleksandar Lipovan, menadžer međunarodne i međusektorske saradnje u CLPU Tera koautor projekta sa Vericom Nemet. Stručni konsultanti na projektu su vrhunski stručnjaci sa višegosišnjim iskustvom u reorganizaciji više desetina muzejskih depoa širom Srbije, regiona, Evrope, Afrike i bliskog istoka Natalija Ćosić i Veljko Dzikić, viši konzervatori-preventivne konzervacije Centalnog instituta za konzervaciju odnosno Narodnog muzeja u Beogradu kao i Jelena Ciganović, spoljni saradnik i kustos – istoričar umetnosti i likovni pedagog, konsultantkinja u oblasti muzeološke prakse. Unutrašnji saradnici na projektu su Milan Ramaji i Ljubiša Nikolić – konzervatori-tehničari u CLPU Terra.

Prva sesija ReOrg programa bila je predviđena za edukativne radionice i prezentaciju samog ReOrg programa, a projektni tim CLPU Terra je pozvao predstavnike ostalih kulturnih ustanova koji bi stečeno znanje mogli implementirati u okviru svojih depoa. Narodni muzej u Kikindi predstavljao je Miloš Pušara, kustos istoričar, dok su predstavnici Istorijskog arhiva Kikinda, na žalost, morali otkazati prisustvo zbog pozitivnih testova na koronavirus.