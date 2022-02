U Bolnici uspešno urađeno 11 operacija katarakte

U Opštoj bolnici u Kikindi od početka decembra rade se operacije katarakte. Ovaj operativni zahvat ponovo je uveden nakon dvadesetak godina pauze, a izvodi se uz pomoć najnovijih instrumenata. Profesor dr Aleksandar Miljković, specijalista oftalmologije Klinike za očne bolesti Kliničkog centra Vojvodine zajedno sa specijalistom dr Sinišom Babovićem, upravnikom pomenute klinike predvodi tim lekara koji prolazi praktičnu edukaciju.

https://youtu.be/-yHMkVA6vaI

Sva neophodna oprema za operaciju katarakte kikindskoj Bolnici stigla je pre dve godine. Sredstva za ovu namenu, oko 30 miliona dinara, izdvojio je Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, a dr Dragana Radin, jedini oftalmolog Opšte bolnice napominje da je pandemija kovidom 19 usporila i odložila ovaj hiriurški zahvat. Do sada su sugrađani zbog ove operacije odlazili u veće gradove, mahom u Novi Sad, a u Bolnici je do sada uspešno urađeno 11 operacija i još toliko pacijenata čeka na ovaj zahvat. Dr Radin napominje da joj usavršavanje puno znači. Kaže da nije lako s obzirom na to da obavlja i preglede tako da nije redak slučaj da ostaje duže kako bi svi pacijenti bili pregledani.

Po završetku operacije pacijenti ostaju jedan dan u Bolnici i nakon toga neophodno je da dolaze na zakazane kontrole. Naši sagovornici ističu i veliko zalaganje direktorice Bolnice dr Vesne Tomin čije angažovanje je doprinelo da operacije započnu krajem prošle godine.