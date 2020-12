U bolnici se od korone leči beba od šest meseci, jedna osoba na respiratoru

U Kikindi je epidemiološka situacija u Zavodu za javno zdravlje ocenjena kao vanredna sa mogućom tendencijom stabilizacije.

Broj novoobolelih sugrađana od virusa korona tokom poslednja 24 sata je 65, od čega troje dece školskog uzrasta. Broj aktivnih slučajeva na današnji dan je 1341. Dobra vest je da se na dnevnom nivou beleži sve veći broj izlečenih.

– Dobro je što se na dnevnom nivou svakog dana registruje između 35 i 40 pacijenata koji su se oporavili. U prethodnih nedelju dana imamo na dnevnom nivou imamo registrovanih novoobolelih između 60 i 80. To znači da smo epidemiološku krivu zaravnili. Ne raste nam broj novoobolelih ali treba da se sačeka još koji dan da taj broj počne da opada. Nadamo se tome i da su epidemiološke mere dovele do ovih rezultata ali da bi rezultati bili još bolji moramo da nasatvimo sa apsolutnim poštovanjem svih propisanih protivepidemisjkih mera, navodi epidemiolog dr Sadra Radlović, direktorica Zavoda za javno zdravlje.

U Opštoj bolnici Kikinda hospitalizovana su 62 pacijenta obolela od korona virusa. Među njima je beba od 6 meseci dok je jedna osoba na respiratoru.

– Pacijentkinja je starije životne dobi i ima propratne bolesti. Beba od 6 meseci leži na dečijem odeljenju Opšte bolnice i dobrog je opšteg stanja, ističe dr Radlović.

Kada broj izlečenih premaši broj novoobolelih može se govoriti da epidemija ide u povoljnom pravcu.

– Zdravstveni sistem je kao u čitavoj zemlji prenapregnut. Ima dosta obolelih među zdravstvenim radnicima. Pojedini lekari rade i po dve smene. Molim građane da svojim ponašanjem pomognu zdrastvenim radnicima. U Gradu Kikinda rade tri Covid ambulante plus četvrta samo za kontrole. Želim da Vam kažem da je u Kikindi najveći broj Covid ambulanti u Vojvodini u odnosu na broj stanovnika. Sve radimo da bi građani bili zadovoljniji, da se izbegnu redovi i čekanja. Apelujem na građane da kada dobiju svoj termin da ne dolaze ranije jer se tako prave gužve koje nisu potrebne, objašnjava dr Radlović.

U obrazovnim ustanovama situacija je i dalje pod kontrolom. Od ukupnog broja aktivnih slučajeva je 85 dece uzrast do 18 godina i sva su na kućnom lečenju, osim hospitalizovane bebe. To znači da je među pozitivnim pacijentima svako sedmo dete do 18 godina. Tokom poslednjih 48 sati u Kikindi nije bilo preminulih od infekcije izazvane korona virusom.