U bolnici jedan pacijent oboleo od korone na respiratoru, ukupno 10 hospitalizovanih

Sa današnjim danom, deset pacijenata obolelih od Covid 19 infekcije nalazi se na lečenju u kikindskoj bolnici. Jedan oboleli je na respiratoru.

Broj od deset hospitalizovanih pacijenta obolelih od Covid 19 infekcije u kikindskoj bolnici održava se poslednjih pet dana. Stanje devet hospitalizovanih je stabilno dok se jedna osoba stara 71 godinu, inače srčani bolensnik, nalazi na respiratoru.

– Jutros u razgovoru sa anesteziolozima koji vode ovog pacijenta pričali su da će ga verovatno u toku dana ili sutra skinuti sa respiratora ali to je sve promenljivo. Uglavnom taj pacijent je za sada stabilan, navodi dr Mirko Stojisavljević, direktor Opšte bolnice Kikinda.

Broj pregleda u febrilnoj ambulatni i dalje varira na dnevnom nivou pa se kreće od 4 do 10 pregledanih pacijenata dok se u infektivnoj ambulanti dnevno pregleda do 10 pacijenata. Iako broj hospitalizovanih opada ne može se govoriti o slabljenju virusa, navodi dr Stojisavljević.

– Nikad ne možete reći e sad ide ka poboljšanju, sve je relativno, danas jeste, sutra nije. Tvrdnja da je taj virus oslabio što se tiče izazivanje težine bolesti ne možemo to reći. To je od osobe do osobe. Od komorbiditeta, pridruženih bolesti, kaže dr Stojisavljević.

U kikindskoj bolnici obavljena je operacija Ileusa, odnsono zamšrenih creva, kod Covid pozitivnog pacijenta starog 55 godina.

– Mi smo ranije govorili da smo jednu prostoriju osposobili, odnosno pretvorili u operacionu salu, to je gde je nekad bila ginekološka ambulanta dole u prizemlju. Sad smo tu operisali pacijenta od 55 godina, on je Covid pozitivan, stabilan, sve ide svojim tokom u pozitivnom smislu. On je došao kao Ileus i onda smo otkrili da je Covid pozitivan i tako smo ga i operisali. Radi se o malignitetu, tumoru debelog creva koji je onda prouzrokovao Ileus, kaže direktor kikindske bolnice.

Pacijenti hospitalizovani zbog korone u kikindskoj bolnici, ako se izuzme pacijent na respiratoru, su u stabilnom stanju, ne koriste kiseoničnu potporu. Najstariji pacijent ima 84 godine, najmlađi 40 godina a kada je u pitanju polna struktura, dve osobe su ženskog a 8 osoba muškog pola. Iako situacija sada deluje dosta mirnije u odnosu na pre dva meseca kada je počeo drugi talas, ili nalet virusa korona, sada svi očekuju razvoj situacije kad deca krenu školu.