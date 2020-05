Iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine Gradske uprave obaveštavaju da će se tretman larvi komaraca na kanalima i barama, kao i tretman komaraca u podrumima stambenih i drugih objekata u Kikindi obaviti u utorak, 5. maja.

Preparati koji će se koristiti su Larva Stop (a.m. diflubenzuron) i Vectobac 12 AS (a.m. Bacillus thuringiensis). Preparati nisu opasni za pčele, navodi se u saopštenju Sekretarijata.