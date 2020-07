Tokom žetve, šest požara u ataru grada Kikinde, jedan uzrokovan gromom

U toku žetve, osim poljoprivrednika, u ovaj važan uključen je i Štab za žetvu grada Kikinde. U prvoj polovini jula registrovano je šest požara na otvorenom, bez materijalne štete, a nesmotrenost je glavni razlog ove pojave, kaže Milivoj Linjački, komandant ovog tela.

Žetva u Kikindi obavljena je u periodu od 1. do 15. jula. Gradski štab podvukao je crtu i ocena je zadovoljavajuća. Obavljeno je ukupno šest intervencija u tom periodu. Jedan od požara, registrovan u Mokrinu, nastao je kao posledica udara groma. U sred njive grom je zapalio srtnjiku a brzom intervencijom vatrogasaca širenje je sprečeno. Kod ostalih požara, uzrok je ljudski faktor, uglavnom bacanje opušaka.

– Ono što je u svemu tome bilo dobro je dobra organizacija poljočuvarske službe, dobra organizacija svih Dobrovoljnih Vatrogasnih Društava. Sve te požare su prvo lokalizovali a potom ugasili i nisu načinjene materijalne štete. To je najvažnije i to je ustvari naš posao. U odnosu na prethodnu, ova godina je prošla malo lošije. Prošle godine nismo imali ni jedan požar što je zadivljujuće. Mislim da je to jedina godina bez požara i intervencija. Svakako da i ovogodišnji broj nije velik, najbolje bi bilo da požara ni nema ali na to ne možemo uticati. Ono na šta možemo uticati je da se požari što pre ugase i da se ne pravi velika materijalna šteta, navodi Milivoj Linjački, komandant Štaba za žetvu.

Namera štaba za žetvu je da i u jesenjem periodu, pred oranje a nakon skidanja suncokreta i kukuruza, sprovede kontrolu namernog paljenja strnjišta što je u ovom periodu veoma često.

– Jesenji meseci su najgori i sad smo samo jedan deo problema rešili. Tada dolazi i do paljenje imovine, to utiče i na bezbednost saobraćaja, prošle godine smo imali i smrtni slučaj u tom periodu. Mi smo sad po prvi put na štabu za žetvu razmatrali da nešto preduzmemo i u tom periodu. Pokušaćemo za tu namenu da izdvojimo i sredstva iz budžeta za trškove Dobrovoljnih varogasnih društava kako bi i na taj način, prvo uz apele, a ako to ne urodi plodom i naplatom kazni, pokušali da suzbijemo ovu pojavu, kaže Linjački.

U ovoj žetvenoj sezoni po jedan požar registrovan je u Iđošu, Banatskom Velikom Selu, Bašaidu i tri u ataru Mokrina. Linjački je uputio zahvalnost poljočuvarskoj službi i svim organizacijama Dobrovoljnih Vatrogasnih Društava koja su učestvovala u nadzoru ovogodišnje žetve.