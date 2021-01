Tokom prethodne nedelje, dnevno od dvoje do 15 novoobolelih od korona virusa u Kikindi

Da je situacija u gradu i dalje epidemiološki nepovoljna govori podatak da je pre dva dana u Kikindi od Covid 19 infekcije obolelo 15 sugrađana, pokazuju podaci Štaba za vanredne situacije grada Kikinde. U Covid ambulanti u Svetosavskoj ulici juče je antigenskim testom potvrđeno još 7 pozitivnih na virus korona, a danas je taj broj ponovo nešto manji i do 14 časova bilo je dvoje pozitivnih.

Vakcinacija se nastavlja. Na punktu u ulici Vojvode Putnika 37, u zgradi penzionera obavlja se vakcinacija isključivo sugrađana prijavljenih putem potrala E-uprave i prema novom pravilniku, osobe starije od 75 godina mogu doći na imunizaciju neprijavljene. Tokom jučerašnjeg dana, prema spisku E-uprave u Kikindi je vakcinisano 445 sugrađana. Vakcinalni punkt radi do 15 časova, nedelja je neradni dan do daljnjeg, a to pre svega zavisi od broja prijavljenih za imunizaciju.

Veće gužve očekuju se 10.februara kada počinje revakcinacija sugrađana koji su primili prvu dozu kineske vakcine.

Grad Kikinda otvorio je info pult za sugrađane koji nisu u prilici da se prijave za vakcinaciju putem portala E-uprava. Naime, njima je na raspolaganju šalter broj 4 u uslužnom centru gradske uprave. Kol centar je dostupan putem brojeva telefona 0230/410-164 i 0230/410-230.