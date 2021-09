Tokom manifestacije „36. Dani ludaje“, ove ulice biće zatvorene za saobraćaj:

Tokom manifestacije „36. Dani ludaje“, sledeće ulice biće zatvorene za saobraćaj:

Petak, 10.09. 2021. godine,

Kralja Petra Prvog, od kružnog toka do pešačke zone ( Robna kuća Asia) od 14:00 -16:00 časova (zbog karnevala predškolaca).

Subota, 11.09.2021. godine,

Nemanjina, posle velikog parkinga do ulice Dimitrija Tucovića od 8:00 – 24:00 (zbog dovoženja na trg takmičarskih bundeva).

Ulica Braće Tatića, od ulice Vuka Karadžića do ulice Miloša Velikog

Ulica Generala Drapšina, od ulice Miloša Velikog do Čanadske ulice

Deo ulica Miloša Velikog, od raskrsnice sa ulicom Uglješe Terzina, do ulice Braće Tatića

Deo ulice Save Tekelije, od ulice Svetozara Miletića, do ulice Generala Drapšina

Takođe,

Subota 11.09.2021. godine, Dimitrija Tucovića, od Nemanjine do ulice Vojvode Putnika/Vojvode Mišića, od 08:00 -24:00 (zbog dovoženja na trg takmičarskih bundeva)

Parkinzi koji će biti otvoreni, od petka od 15:00 do nedelje uveče u 22:00:

-školsko dvorište OŠ “Đura Jakšić”

-školsko dvorište OŠ “Jovan Popović

-školsko dvorište Tehničke škole