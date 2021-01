Tokom 2020. u Kikindi otkriveno šest novoobolelih od karcinoma grlića materice

Svakog dana u Srbiji četiri žene obole od karcinoma grlića materice, a jedna umre od te bolesti.

U 2020.godini u Kikindi je otkriveno 6 karcinoma grlića materice ali zbog epidemiološke situacije i manjeg broja pregleda žena, taj broj nije realan i zasigurno je znatno veći. Zato su izuzetno značajni preventivni pregledi, navodi dr Divna Subotin, specijalista ginekolog-akušer Dispanzera za žene kikindskog Doma zdravlja.

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice ove godine se obeležava od 18. do 24. januara, a u našoj zemlji ovo je 15. put da je nedelja uvedena u zdravstveni kalendar važnih datuma sa osnovnim ciljem da se svest žena o toj bolesti i načinima prevencije podigne na viši nivo. Kada se govori o preventivnim pregledima ne može se izostaviti tema nacionalnog skrining programa koji kod nas još nije zaživeo.Kikindski Dom zdravlja kadrovski je spreman za sprovođenje nacionalnog skrining programa prevencije karcinoma grlića materice. Preostaje tehničko opremanje.

– Kod nas su pregledi oportunog karaktera, to znači da žene same i samosvesno dolaze na preventivne preglede, godišnje, najčešće jedanput, ili bi bilo dobro da dođu jedanput u tri godine. Kako god da je poziv ili povod to bi trebalo da se sprovede. U pitanju je molba i apel ovom prilikom da žene povedu računa o svom zdravlju, da izdvoje vreme za zakazivanje jednog pregleda i da ga obave jedanputa godišnje. Prošle godine, presek koji stoji, u skladu sa epidemiološkom situacijom je ovakav da je papa briseva obavljeno oko 2200, ciljanih pregleda na karcinom grlića 915 i preventivnih pregleda 1145. Novootkrivenih karcinoma u našem gradu je 15, od toga karcinom grlića šest svega. Mislim da ovo nije prava slika s obzirom da se i lečenje i preventivni pregledi zaustavljeni Covidom 19 i da ćemo pravu sliku imati kada se sve ovo malo primiri, navodi dr Divna Subotin, specijalista ginekolog-akušer Dispanzer za žene Kikinda.

Ranija istraživanja pokazuju da žene ne odlaze redovno na ginekološke preglede najčešće zbog straha, zatim nepostojanja tegoba a treći najčešći razlog je nedostatak vremena.

Rak grlića materice sve više se javlja kod mladih žena i to u poslednjem stadijumu bolesti, a tada su i šanse za preživljavanje veoma male. Zbog toga je jedna od najvažnijih metoda u lečenju rano otkrivanje tumora.

– Rak grlića je izlečiv i prvo i osnovno je da je tu prevencija. Vrlo često početni stadijumi su asimptomatski, nema žena nikakvih tegoba. Kad krenu tegobe u vidu neurednog krvarenja, krvarenja izvan ciklusa, krvarenja nakon odnosa, bolovi u donjem delu ili bol u nozi, tada se sumnja već da je karcinom možda već u drugom stadijumu. Tako da žena ne treba da ima tegobu da bi došla na preventivni pregled, treba da ga obavi mimo bilo kakve tegobe, objašnjava doktorka Divna Subotin, specijalista ginekolog-akušer Dispanzer za žene Kikinda.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Vojvodine, rak grlića materice je na četvrtom mestu po učestalosti obolevanja u Vojvodini. Svakog dana u pokrajini jedna žena oboli od tog tumora, a više od 100 u toku jedne godine izgubi bitku s opakom bolešću.