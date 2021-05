Težnja da se iz drveta izvuče skriveni oblik – izložba “Rasad” Bogdana Vukosavljevića

Iako smo u Kikindi navikli da pre svega posećujemo izložbe monumentalnih skulptura od gline, u Galeriji “Terra” sada ste u prilici da pogledate izložbu velikih skluptura od drveta. Autor je Bogdan Vukosavljević a izložba nosi naziv “Rasad”.

Izložba “Rasad” Bogdana Vukosavljevića ostavlja specifičan utisak. Autor istražuje drvo i u njemu traži odgovore na večite životne dileme. Dopušta materijalu da govori i iz drveta izvlači oblik koji je u njemu skriven.

– Došao sam da se predstavim sa mojim skulpurama koje se lako mogu izvesti i u terakoti. Dugi niz godina od kad sam završio likovnu akademiju a to je bilo davne 2005. isključivo se izražavam u drvetu I ovde sam pokušao, imao sam jaku želju da pokažem kikindskoj publici materijal kojim se izražavam i prosto retke izložbe vajara koji rade u drvetu i da vide nešto drugačije, kaže Bogdan Vukosavljević, autor izložbe “Rasad”.

Deblo po sebi nije nosilac znaka već je znak pritajen u njemu, a umetnik razotkriva njegovu prirodu.

– Kod mene je uvek bila težnja da pokažem svu lepotu drveta I treniram drvo s punim poštovanjem, onako kako smatram da to drvo zaslužuje I šta može da ponudi. Neki put ako je struktura unutrašnjosti drveta jaka u boji a nema dobru strukturu za obradu, ja to ne želim da potenciram. Želim da potenciram ono što je najlepše u tom drvetu. Ovde se vidi da sam ja različito tretirao iste vrste drveta a kada me pitate koje je drvo najbolje to je teško pitanje. Prirasla mi je srcu jedna vrsta da kažem “parkovskog” drveta Japonika Sephora, videćete imam nekoliko skulptura ovde, ona ima izuzetne godove, lepo se obrađuje i prelepe je strukture, kaže Vukosavljević.

Inspiraciju traži u životu, prirodi i ljubavi.

– Kao neko ko ima veliku porodicu uvek sam želeo da pravim bremenite skulpture, zomorfne, koje pokazuju neko klijanje, rast, seme, uglavnom se tako i zovu skulpture Rađanje, Metamorfoze. Zanimljivo je da sam se sad predstavio sa jednom novom skulpturom , koja u ovo doba korone kada je već svima muka od svega, teško se živi, pre svega na tom nekom psihičkom planu, napravio sam skulpturu “Metamorfoze” koja pokazuje da se iz jednog debla rađa neki nov život I uopšte je to inspiracija svih mojih skulptura, objašanjava ovaj umetnik.

Nije slučajnost što Vukosavljević izlaže u Kikindi.

– Ja znam za Kikindu dugi niz godina jer moj otac isto akademnski vajar je bio na prvom sazivu Simpozijuma. Volim da dođem ovde i vidim šta se dešava, bio sam i na Simpozijumima, kaže Vukosavljević.

Izložbu “Rasad” u Galeriji “Terra” možete pogledati do kraja juna.