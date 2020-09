Teniseri kluba “Kikinda” ekipno treći u državi

Na četvrt finalnom prvenstvu Srbije za dečake do 14 godina održanom u Kikindi teniseri kluba “Kikinda” uspeli se da se plasiraju na Final four u Beogradu. Na ovom takmičenju ekipa u sastavu: Andrej Varga, Filip Balint, Nikola Radišić i Božidar Bubnjević zazuzeli su treće mesto i u naš grad vratili se sa bronzanom medaljom. Održan je i Kup Srbije u Nišu za devojčice uzrasta do 10 godina gde su učestvovale teniserke Mila Pejčić koja je stigla do četvrt finala i Dunja Vlaisavljević koja je osvojila utešni turnir.