Svetski dan potrošača pod sloganom “Moja kupovina i onlajn trgovina”

Kikindsko udruženje potrošača jedno je od prvih u Srbiji i bavi se problemima koje potrošači imaju, a vezani su za kupovinu u maloprodajnim objektima, sve češćom onlajn kupovinom, kao i u domenu komunlanih i turističkih usluga. Dragan Rodić, pravnik u ovom udruženju ističe da potrošači dolaze svakodnevno, a evo i koje reklamacije su najčešće.

-Godinama najviše reklamacija imamo na obuću i tehničku robu, ali u poslednje vreme primat preuzima obuća. Deo reklamacija koje dobijamo odnose se na komunalne usluge odnosno na račune -kaže Dragan Rodić.

Ukoliko potrošač želi da uloži reklamaciju na određeni proizvod mora da ima dokaz o kupovini. Udruženju za zaštitu potrošača nedeljno se obrati pedesetak potrošača i za sve je najvažnije da ne prekorače rok za reklamaciju.Naš sagovornik napomnije da postoji razlika prilikom kupovine u maloprodajnim objektima i kupovine putem interneta.

Od ponedeljka do petka od 9 do 14 sati svi koji imaju potrebu da reklamiraju određenu robu mogu da se jave na telefone 0230/405-000 ili 069/ 533-95-10. Lično mogu doći od 14 do 17 časova. Udruženje za zaštitu potrošača u Kikindi postoji od 2009. godine, a od 2018. godine ima usku saradnju sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija.