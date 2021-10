Svega jedan lokal radio nakon 22 sata, nema naplaćenih kazni u Kikindi zbog covid propusnica

Inspekcije od ponedeljka imaju mogućnost da naplaćuju kazne ugostiteljskim objektima koje ne poštuju mere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, a sada se pre svega misli na boravak gostiju bez Covid propusnica.

U kontroli obavljenoj u ponedeljak nakon 22 sata nije evidentiran ni jedan prekršaj jer su se ugostitelji mahom odlučili da vrata zajključaju u 22 sata, a u jedinom lokalu koji je juče radio posle tog vremena nisu evidentirane nepravilnosti.

Kažnjavanje onih koji nemaju kovid propusnicu, a nalaze se u nekom od ugostiteljskih objekata počelo je sinoć od 22.00 sata. Za nevakcinisane je neophodan PCR ili antigenski test urađen u nekoj od državnih laboratorija, što je svakako prevelik izdatak radi jednog izlaska. Kako su inspekcijske kontrole izgledale u Kikindi, i Severnom Banatu pitali smo načelnika Severnobanatskog upravnog okruga Milivoja Linjačkog.

– Mi imamo izveštaj da je u ponedeljak u toku večeri inspekcija obišla 11 ugostiteljskih objekata i samo jedan ugostiteljski objekat je posle 22 sata radio. Uvidom u situaciju na terenu, tj prisutni u lokalu svi su bili vakcinisani, tako da nije bilo problema niti napisanih kazni. Mi smo radili i za vikend ali više savetodavno, tako je i traženo. Nije bilo nepravilnosti mada je konkretno akcija poput ove u ponedeljak u subotu i nedelju rađena u 5 najvećih gradova, a mi smo radili naše redovne kontrole. Već desetak dana radimo u maksimalnom režimu rada kada se posmatra ceo okrug, ali samim tim u najvećoj meri Kikinde kao najvećeg grada okruga, i urađeno je preko 600 kontrola u toku same nedelje, a po danu od 80 do 92 kontrole uradimo u celom okrugu. To je velik broj, u odnosu na raspoloživ broj inspektora, tako da smo u maksimalnom kapacitetu rada, kaže Milivoj Linjački, načelnik Severnobanatskog upravnog okruga.

Linjački ističe da se vanredni inspekcijski nadzor praktično obavlja već godinu dana i pohvalio je pravna lica severnog banata koji poštuju mere ali i isnpektore koji rade bez pauza.

– Veoma mali broj napisanih kazni imamo za celu godinu, revnosni su svi što se tiče pridržavanja mera, zatim mera koje treba da ispoštuje gost koji boravi u tom lokalu, tako da sa te strane nemamo problema, a kažem radimo maksimalno I uvek gledamo da smo nenajavljeno u kontroli tako da nije moguće da se vlasnici objekata, lokala, ugostiteljskih objekata na vreme pripreme znajući da dolazi inspektor. Tako da mogu da pohvalim i vlasnike svih tih objekata koji se kontrolišu a svakako i insprektore koji evo već godinu dana bez dana pauze ili bez slobodnog dana rade u ovom drugačijem režimu, dodaje Linjački.

Da li je što što su skoro svi vlasnici lokala sami ograničili radno vreme u 22 sata opravdano i da li predstavlja podršku nevakcinisanju mlađe populacije, takođe smo pitali načelnika Severnog Banata.

– Pretpostavljam da im je to računica, pogotovo preko nedelje od 22 sata do ponoći kada imaju znatno manje gostiju, pa im see ne isplati da rade, ali svakako da neće doprineti većem odzivu vakcinaciji te populacije koja je navikla da boravi u lokalima nakon 22 sata. Smatram da moramo da se vakcinišemo u procentu preko 70,75 posto I da samo tako možemo da postignemo da nemamo pune bolnice, toliki broj zaraženih, da moramo da sprovodimo ovakve mere,a možda I neke teže. Videćemo kako će sve ovo da funkcioniše, obično je potrebno da neka mera pokaže rezultat 10 ili 14 dana, ali svakako je potrebno da poštujemo sve mere koje su propisane od strane kriznog štaba i da naravno svako ko se nije vakcinisao to i uradi u narednom periodu da bi došli do tog nekog broja koji je potreban za kolektivni imunitet, zaključuje Linjački.

Inače, kazna za pravno lice koje prekrši mere je 300.000 dinara, za preduzetnike 150.000, odgovorno lice u firmi 50.000 platiće , za kovid redara 30.000, a za gosta objekta 5.000 dinara. Ukoliko pravno lice prekrši meru, takođe mu se može izreći mera zatvaranja objekta.