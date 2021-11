Sve veće interesovanje za vakcinaciju sugrađana između 20 i 40 godina

Dobra vest stiže sa vakcinalnog puntka u Kikindi. Naime, sve je veće interesovanje mladjih sugrađana da se vakcinišu te se na dnevnom nivou da oko 60 prvih doza sugrađanima starim između 20 I 40 godina. Uglavnom se odlučuju za vakcine kineskog proizvođača Sinofarm i Fajzer, dok je za nedavno pristiglu Moderninu vakcinu veliko interesovanje kada je u pitanju treća, odnosno buster doza. Do danas je prvu dozu vakcine primilo 25.239 sugrađana, a treću dozu već je primila skoro polovina tog broja, odnosno 12.031 Kikinđanin. Vakcinalni punkt u Domu Penzionera radi i sutra u redovnom terminu od 8 do 18 časova, a upućen je apel svima koji dolaze sa namerom da prime Fajzer ili Modernu da dođu do 15 časova jer su pakovanja višedozna.

U kikindskoj bolmnici danas je na lečenju ukupno 30 pacijenata, među njima nema dece. 26 je smešteno na infektivnom odeljenju dok se letiri pacijenta nalaze u intenzivnoj nezi. Jedna osoba srednje životne dobi priključena je na respirator.