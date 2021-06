Sve prevare konceptualne politike: Nemaju podršku Novosađana pa predavali potpise iz drugih opština

Otkrivena je nova manipualacija zastupnika konceptualnih politika. Pored toga što im građani masovno povlače potpise, jer smatraju da su bili obmanti, predstavnici neformalnih grupa koji se kandiduju za savet Mesne zajednice Gavrilo Princip nisu mogli da skupe dovoljan broj potpisa podrške među Novosađanima, već su išli u druge opštine. Među potpisnicima je veliki broj stanovnika Vrbasa, Temerina i drugih gradova u Vojvodini. A pojedini kandidati, koji zastupaju konceptualne politike, da bi prikazali da imaju dovoljan broj potpisa podrške, potpisivali su sami sebe, što je u potpunoj suprotnosti sa zakonom.

Kako su razoktrivene sve prevare konceptualne politike?

1. Na Novom naselju u MZ Gavrilo Princip klupko prevare počelo je da se odmotava nakon što je veliki broj građana povukao potpise zastupnicima konceptualnih politika, jer su shvatili da su njihovi potpisi za uređenje fasada i očuvanje zelenih površina zloupotrebljeni.

Redakcija našeg portala dobila je po Zakonu o dostupnosti informacija od javnog značaja uvid u zapisnik sa sednice Komisije za spropvođenje izbora u MZ Gavrilo Princip, kao i u izjave građana Novog Naselja koji svi do jednog navode da su obmanuti.

Obmanutu građani navode da su kandidati potpise tražili za uređenje fasada i za očuvanje zelenih površina, a da su tek kasnije saznali da su njihovi potpisi zloupotrebljeni za podnošnje kandidatura. Nakon toga su tražili da se njihovi potpisi izuzmu iz izbornog procesa. A pojedinci su najavili i krivične prijave.

Većina kandidata, kojima su građani povukli potpise za kandidaturu su povezani sa neformalnim grupama za konceptulanu politiku.

– Rođen sam na Novom naselju, i zanima me ko su ti ljudi? Šta je njihov plan? Šta su im motivi? Zašto se kandiduju? Je li njihova krajnja namera da prevare građane, da se ponude kao nekakvi nezavisni kandidati, a da zapravo iza njih sve vreme stoji neko drugi? Nas građane zanima da li je njihov finansijer i glavni promoter iz inostranstva? Da li su njihovi idoli Đilas, Jeremić i Bora Novaković? – kaže Z. M. (59) iz ulice Partizanskih baza na Novom naselju.

2. Ovo nije jedini slučaj. Kandidature konceptualista su sumnjive i na Telepu. Kako tvrdi veliki broj stanovnika Telepa, za savete MZ Bratstvo, Južni Telep i Nikola Tesla su se kandidovali ljudi koji su se tek nedavno doselili u ovaj deo grada.

– Ne prihvatamo kandidate koje niko ne poznaje. Oni ne mogu da znaju potrebe građana. I zato sumnjamo u njihove dobre namere. Mišljenja smo da oni zapravo rade za nekog drugog. Za neku sivu eminenciju, koja iz senke finansira njihove aktivnosti. Ako žele da se bave interesima građana, onda otvoreno moraju da nam kažu ko stoji iza njih, ko ih finansira, i s kojim ciljem? – kaže S. N. (43).

3. U MZ Prva vojvođanska brigada kandidovao se Dimitrije Nikolić, koji se sumnjiči da je jedan je od glavnih aktera prošlogodišnjeg napadu na Vladičanski dvor. Nikolić je na vrhuncu harange, koju su pojedini mediji vodili protiv Srpske pravoslavne crkve, pod okriljem noći, sa još nekoliko osoba upao na gradiliše i u dvorište Vladičanskog dvora. Napad se dogodio u noći između 8. i 9. oktobra. A intervenisala je i policija.

Građani u MZ Prva vojvođanska brigada šokirani su činjenicom da među kandidatima ima i osoba koje se kriju iza navodne konceptualne politike a koje su učestvovale u napadima na Srpsku pravoslavnu crkvu.

– Kakva je to konceptualna politika? Napadati verske objekte. To je skaredno. Novi Sad je multikulturalna i multikonfensionalna zajednica. Da li to znači da bi sutra napadali i Sinagogu? Ili Katedralu? Ili su samo ograničeni na objekte Srpske pravoslavne crkve. Je li to njihov program za mesne zajednice? – pita se jedna Novosađanka koja živi u centru grada.