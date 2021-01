Sutra počinje masovna imunizacija u Kikindi

Sutra počinje masovna imunizacija protiv Covida 19 u Kikindi. Prvi na redu za vakcinaciju su građani stariji od 70 godina prijavljeni putem portala E uprava i kol centra Ministarstva zdravlja, a njih je na spisku 215. Pozivi da sutra dođu na vakcinaciju su danas počeli da im se upućuju. Kako je planirano da na dnevnom nivou bude do 300 vakcinisanih u Kikindi, zainteresovani da prime kinesku vakcinu bez obzira na uzrasnu kategoriju i dalje mogu da se prijavljuju.

– Noćas, odnosno rano jutros, u 1 sat, je u Zavod za javno zdravlje Kikinde pristiglo je 1890 vakcina kineskog proizvođača Sinofarm. Ta količina je za ceo okrug, a za Kikindu je opredeljeno 990 doza. Svi građani koji žele da se vakcinišu će biti vakcinisani i ako su prijavljeni preko E portala ili dođu lično, svako ko ispunjava medicinske uslove može biti vakcinisan. Sinofarm vakcina kineskog proizvođača je vakcina koja se čuva na temepraturi frižidera od 2 do 8 stepeni. Znači hladan lanac i transport vakcine je apsolutno obezbeđen, uslovi i temperatura se kontrolišu četiri puta u toku dana. Vakcina koja se čuva na minus 80 stepeni je Fajzerova vakcina. Revakcinacija kineskom vakcinom, odnosno druga doza se prima u intervalu za dve do četiri nedelje i oni koji budu vakcinisani biće pozvani na revakcinaciju, kaže epidemiolog dr Sandra Radlović, direktorica ZZJZ Kikinda.

Da li zainterosovani mogu da prime vakcinu odlučiće lekari na licu mesta. Preporuka je da hronični bolesnici sa sobom ponesu neophodnu medicinsku dokumentaciju.

– Svaki sugrađanin će biti prethodno pregledan od strane lekara. Pregled je taj koji će praviti trijažu da li neko može da se vakciniše ili ne. Taj pregled podrazumeva merenje temperature, krvnog pritiska, biće poslušana pluća i eventualno će biti pregledana medicinska dokumentacija težih hroničnih bolesnika, objašnjava dr Radlović.

Nosilac masovne vakcinacije je grad Kikinda i Dom zdravlja a posao je naložilo Ministarstvo lokalne samouprave. Određeno je da se punkt za imunizaciju nalazi u Gradskom udruženju penzionera u ulici Vojvode Putnika 37.

– Mislimo da je prostor adekvatan i da ispunjava sve uslove koje je Ministarstvo državne uprave propisalo i postavilo nam kao zahtev. Sve institucije i javna preduzeća su uključena u ovaj proces. Hvala svima koji su učestvovali i nadam se da će se građani odazvati i da će vakcinacija biti uspešno obavljena. Obezbedili smo kol centar a brojeve ćemo naknadno objaviti. Volonteri i zaposleni u gradskoj upravi pomagaće u procesu vakcinacije, kaže Nikola Lukač, gradonačelnik Kikinde.

U Domu zdravlja Kikinde, iako će u Covid i redovnim ambulantama sve funckionisati uobičajeno, potrudili su se da organizuju rad medicinskog osoblja tokom planirana, za sada, tri dana vakcinacije.

– Mi smo se organizovali, malo teže jer još rade Covid ambulante i imamo lekare koji su isključivo tamo. Ovde smo izdvojili četiri ekipe, dve za prepodnevnu smenu i dve za popodnevnu. Ako bude potrebe organizovaćemo dodatnu ekipu, kaže dr Biljana Marković, direktorica Doma zdravlja Kikinda.

Nepokretne ili slabo pokretne osobe zainteresovane da se vakcinišu kineskom vakcinom blagovremeno će biti obaveštene o postupku.

– Ti pacijenti će se javiti. Spremni smo da dođemo po njih da ih ovde vakcinišemo a na kraju će ostati oni koji su totalno nepokretni i njih ćemo vakcinisati na kraju mobilnom ekipom, dodaje dr Marković.

Kineska vakcina proiozvođača Sinofarm napravljena je od inaktivisanog, odnosno umrtvljenog virusa.

– Vakcina Sinofarm je inaktivisani virus, odnosno umrtvljeni virus i tip je vakcine koju smo svi primali, pa i naša deca. Vakcina nije 100 posto bezbedna kao ni jedan lek koji je pušten u promet. Česte nus pojave koje su blage podrazumevaju bol na mestu uboda, blago crvenilo i temperatura do 37,5. Očekujemo i nadamo se da neće biti teških nus pojava. Vakcinu ne mogu da prime pacijenti alergični na neku komponentu vakcine ili teški hronični bolesnici u pogoršanju, objašnjava dr Radlović.

Poruka epidemiologa,lekara Doma zdravlja a i gradonačelnika je da jedino vakcinom možemo da se izborimo sa Covidom.

– Ovo je jedini način da potpuno izađemo iz ove pandemije. Da se svi vakcinišemo ili ogromna većina. I ja sam se lično prijavio za vakcinu, kao i pretpostavljam ogroman broj Kikinđana. Sutra ću obići proces vakcinacije a kad bude moj red odazvaću se. Ponovo ću pozvati građane da se prijave da bi kolektivno bili imuni na ovu pošast koja nam je omela brojne planove a izgleda da je vakcinacija jedini način da se izborimo sa ovom bolešću, ističe Lukač.

Vakcinacija traje od 8 do 18 časova. Termini se izdaju na deset minuta. Prvih 990 kineskih vakcina koje su dopremljene u Kikindu nisu konačne, navode organizatori vakcinacije.