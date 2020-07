Sutra od 8 do 12 sati deo drugog rejona bez struje

U sredu od 8 do 12 sati zbog radova na elektro mreži struje neće biti u sledećim ulicama u Kikindi: Albertovoj od Žarka Gavranova do Đure Oličkova, Kumanovskoj od Žarka Gavranova do Đure Oličkova, Kraljevića Marka od Žarka Gavranova do Đure Oličkova, Albertovoj, leva strana, od Đure Oličkova do polovine ulice prema ullici Stevana Lakai Gige, Đure Oličkova, Kraljevića Marka od Kiš Mihalja do Žarka Gavranova, Kraljevića Marka od Kiš Mihalja do Žarka Gavranova, Albertovoj od Stevana Lakai Gige do Đure Oličkova, Stevana Lakai Gige, Kumanovskoj od Đure Oličkova do Kiš Mihalja, Kiš Mihalja, Kraljevića Marka od Kiš Mihalja do Miloša Crnjanskog, Kumanovskoj od Kiš Mihalja do Stevana Lakai Gige, Kumanovskoj od Kiš Mihalja do Veljka Petrovića, Albertova od Miloša Crnjanskog do Žarka Gavranova, Miloša Crnjanskog, Kraljevića Marka od Miloša Crnjanskog do Žarka Gavranova.