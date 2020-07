Sutra od 8 do 12 sati Baranda bez struje

Sutra od 8 do 12 sati zbog radova na elektro mreži sutra će bez struje biti: stadion OFK “Kikinde” i Omladinsko naselje izbeglice, ulice: Slobodanke Acigan, Milana Sivčeva od Dragoljuba Udickog do sredine ulice, Feješ Klare od Dragoljuba Udickog do Slobodanke Acigan, Dragoljuba Udickog od Distričke do puta prema Naftagasu, Distrička od Dragoljuba Udickog do Slobodanke Acigan, Nićifora Brandića od Milana Sivčeva do Distričke, Distrička od Slobodanke Acigan do Nićifora Brandića, Feješ Klare od Dragoljuba Udickog do sredine ulice, Milana Sivčeva od Mokrinskog druma do sredine ulice, Nićifora Brandića od Milana Sivčeva do Novog naselja, Novo naselje prema Kinđi, Mokrinski drum, Metereološka stanica, Stara Klanica, kao i ulica Distrička od ul. Nićifora Brandića do Mokrinskog druma.