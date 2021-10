U subotu od 22 sata počinju da se primenjuju covid propusnice za ulazak u ugostiteljske objekte

U subotu (23.oktobra) od 22 sata pa do zatvaranja lokala, odnosno do jedan sat posle ponoći posetioci noćnih klubova, restorana, kafića, drugih ugostiteljskih objekata moraće da imaju takozvanu kovid propusnicu. To za sada nije kako smo je možda zamislili posebna kartica ili dokument.

To je u stvari sertifikat koji ste dobili prilikom vakcinacije, ili dokaz da ste preležali virus ali u prethodnih sedam meseci a to se takođe vidi na digitalnom zelenom sertifikatu koji možete preuzeti preko E uprave ili u Poštama Srbije. U ugostiteljskim objektima nakon 22 sata možete biti I sa negativnim PCR testom ne starijim od 72 sata ili antigenskim testom ne starijim od 48 sati. Uz kovid propusnicu, naravno kada to inspekcijske službe zatraže, moraćete da priložite ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu, zbog identifikacije, odnosno Vaše fotografije.

Naravno, u lokale će moći da uđu i svi koji su preležali kovid ali tokom prethodnih 7 meseci, dakle nakon 23.marta. Covid propusnice važe i slavlja. Ako neko želi da ima svadbu ili rođendan na otvorenom prostoru ili do 22 sata organizatori i gosti ne moraju da imaju kovid propusnicu. Medicinski deo štaba je prilikom jučerašnje sednice ponovo predložio privremeno zatvaranje kako bi se stabilizovala epidemiološka situacija, ali takva odluka nije doneta jer nije bilo konsenzusa svih u medicinskom delu.

Brojne zemlje uveliko postupaju po režimu Covid propusnica. Francuska još jula, uskoro će I Grčka, a to što je hiljade građana protestovalo na ulicama, ni Italiju nije sprečilo da uvede kovid propusnice. U Hrvatskoj bez kovid propusnica ne može se na koncerte, klubove na otvorenom, sportska dešavanja. Turkmenistan o propusnicama ne mora ni da razmišlja, jer je tamo uvedena obavezna vakcinacija za sve građane starije od 18 godina, dok je u Saudijskoj Arabiji naložena vakcinacija svih zaposlenih.