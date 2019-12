Zbog radova na elektro mreži sutra od 9 do 13 sati bez struje će biti ulice Stevana Sremca od Miloša Velikog do Šabačke, Mali Bedem, Stari dom Gerontološkog centra, ulice Marija Bursać, Vašarište, Braće Opsenice. Takođe sutra od 12 do 13 časova struje neće imati domaćinstva u ulicama Cara Dušana od Čanadske do Braće Sredojev i Braće Sredojev od Cara Dušana do polovine ulice.