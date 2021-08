Sušna godina loše uticala na kukuruz i suncokret, istaknuto na Danu polja

U organizaciji Poljoprivredne stručne službe „Kikinda“ organizovan je Dan polja suncokreta i soje. Na oglednom polju Kinđa poljoprivrednici, stručnjaci, predstavnici semenarskih kuća imali su priliku da pogledaju 65 hibrida suncokreta i više od 100 hibrida pod kukuruzom. Proizvodna godina bila je nepovoljna za prolećne kulture, istakao je Zoran Simić, savetodavac PSS.

–Stresni uslovi vladali su i tokom proleća, ali i tokom celog leta. Efektivnih padavina nismo imali od 20. maja do 16. jula, 55 dana bili smo bez kiše. To će uticati na rod tako da će prinos suncokreta biti manji između 15 i 20 odsto u odnosu na višegodišnji prosek. Žetva je počela na najlošijim terenima, na njivama sa slatinastim zemljištem i tamo gde su zastupljeni prvi rokovi setve. Kikindski atar je, možda i najviše stradao ove godine, kada je proizvodnja kukuruza u pitanju. U julu je srednja dnevna temperatura bila 25 stepeni, u vreme kada kukuruz ulazi u generativnu fazu. U delu atara od Novih Kozaraca preko Galada, prema Bašaidu palo je više od 100 litara kiše po metru kvadratom u julu i ti usevi su mnogi bolji. Takođe i kasniji rokovi setve bolje su se pokazali. Prinos kukuruza biće šarenolik od minimalnog do 10 tona po hektaru na malom procentu parcela. Berba kukuruza na njivama gde je došlo do gubitka lisne mase počeće početkom septembra – rekao je Simić.

Šećerna repa još uvek se solidno drži, dok se soja uzgaja na njivama gde se nalaze sistemi za navodnjvanje tako da je i ona u dobrom stanju. Mladen Đuran, direktor PSS dodao je da će ova godina biti upamćena kao sušna.

–Uspeli smo da u teškim uslovima održimo ogledna polja i da poljoprivrednici vide kako je koji hibrid reagovao na ovu godinu. Podsećam proizvođače da je lokalna samouprava obezbedila sredstva za besplatne agrohemijske analize zemljište. Analizom će biti obuhvaćeno više od 500 uzoraka pa pozivam naše poljoprivrednike da iskoriste ovu mogućnost – podsetio je Đuran.

Danu polja prisustvovali su predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Pokrajinskog sekretarijata poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i grada Kikinde. Mirko Vlačo, samostalni savetnik iz sektora za ruralni razvoj napomenuo je da su stručne službe spona između poljoprivrednika i nadležnog Ministarstva.

-Zaposleni u poljoprivrednim stručni službama pružaju poljoprivrednicima pomoć i savete i to potupno besplatno. Ministarstvo i ove godine ima širok dijapazon nacionalnih mera, a tu se i programi evropskih fondova gde posebno ističem projekat Svetske banke, kao i IPARD – istakao je Vlačo.

Pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Mladen Petreš rekao je da je ovo idealna prilika da od poljoprivrednika sazna šta im nedostaje i kakvu pomoć očekuju.

–Ove godine opredelili smo više od milijardu dinara za podsticaje poljoprivrednim gazdinstvima. Najveće interesovanje bilo je za konkurs za fizičku imovinu koji smo raspisali prvi put. U toku je planiranje za narednu godinu i naši programi biće raspisani u dogovoru sa proizvođačima – precizirao je Petreš.

Šef odseka za poljoprivredu Dalibor Oličkov napominje da grad Kikinda uvek podržava ovakve skupove koji su, pre svega, edukativnog karaktera.

-Iskoristimo priliku, razgovaramo sa našim poljoprivrednicima i uvek im skrenemo pažnju na to da još uvek imaju mogućnost da konkurišu za programe mera koje je raspisao grad – zaključio je Oličkov.