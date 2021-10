Sugrađanka Živka Torbica već četiri decenije piše poeziju: Uz jutarnju kafu, napiše pesmu

Uz jutarnju kafu napiše pesmu- tako izgleda svakodnevni ritual naše sugrađanke Živke Torbice. Oduvek je bila ljubitelj pisane reči, a prve pesme i to dečje napisala je pre četiri decenije. U nedavno objavljenoj zbirci poezije “Banaćanka” objedinila je zavičajnu i ljubavnu poeziju. Knjiga sadrži 75 pesama tematski svrstanih u dve celine.

-Pesnikinja ispevava svojevrsnu odu zavičaju i prirodi i sudbinsko preplitanje čoveka sa okolinom, utemeljenost života koga nema bez zemlje hraniteljice. U ovim pesmama dočarava i svu raznovrsnost osećajnosti u ljubavi, od zaljubljenosti do razočarenja, od prevrele strasti do zagrobne hladnoće, od neutoljive čežnje do ravnodušnog zaborava- napisao je o knjizi Jovan Veljin Mokrinski.

Ako niste napisali knjigu, ne možete da kažete da ste iz Mokrina. To važi i za našu sagovornicu koja se priseća da je prve promocije svojih pesama imala u vrtiću svoje ćerke.

Torbica je prethodno izdala zbirku ljubavne poezije “Dnevna doza muškarca”. “Banaćanka” je do sada promovisana u Mokrinu, Kikindi i Bašaidu, a poziv je stigao i iz Vršca.

Knjiga je naišla na topao prijem publike. Iako je, kako ističe, teško izdati knjigu, nada se da će još njenih zbirki poezije ugledati svetlost dana. Inspiracije kao ni pesama ne manjka, do sada ih je napisala više od 500. U međuvremenu, svakodnevno im pronađe put do publike, rado ih objavi na svom fejbuk profilu.