Stiglo pojačanje u igračkom kadru, ŽAK cilja vrh tabele

Vaterpolisti Kikinde u subotu započinju prvenstvo. Prva utakmica igra se u Beogradu sa “Singidunumom”, biće to težak protivnik, ali se naši momci nadaju pobedi.

Nakon pojačanja u igračkom kadru, u PVK Žak se nadaju da će se nakon 6 godina ove sezone izboriti za povratak u Prvu ligu. Predsednik kluba, iskusan centar i još uvek kapiten Slobodan Jakšić smatra da je cilj ostvarljiv, prvenstveno jer je prisutan entuzijazam cele ekipe i uprave kluba da se do tog cilja i dođe.

-Doveli smo par iskusnih igrača, pre svega golmana koji ima internacionalno iskustvo i koji je igrao neka bitna takmičenja u vaterpolu, kao što je na primer Liga šampiona i Len Kup, to je Miloš Marinković. On je dečko došao iz „Taša“ da nam eto pomogne i našim mlađim momcima da znaju kako da nastupaju ubuduće. Tu je Aleksandar Radanović, on je „dete“ Jadrana iz Herceg Novog, sa velikim iskustvom igranja A lige. Čuo je o nama od nekih naših bivpih igrača. Najdraže mi je prisustvo Marka Miletića, koji nam je ustupljen iz Vojvodine sa kojom smo ponovo ostvarili saradnju. Nemanja Jovanović, dečko koji je igrao u Šapcu u „Savi“, drugom timu šapca ponovo je u našim redovima. Pre dve godine je nosio našu kapicu i dobro poznaje ceo tim, igrače, upravu i trenera. Tu je Nemanja Budurin koji je i ove godine ostao kod nas i od njega se očekuje da pomogne i novim i starim igračima da napreduju.Mislim da su nam želje realne i eto koliko čujemo iz drugih izvora da smo mi pod znacima navoda prvi favorit tza to prvo mesto i ulazak u prvi rang, raduje nas što mnoge ekipe imaju prema nama respekta. Opet, nećemo dozvoliti nikakvo opuštanje, da nam stave breme favorita. Igraćemo iz utakmice u utakmicu kako treba, da damo maksimum svoj da taj cilj i ostvarimo, jasan je Slobodan Jakšić, predsednik PVK „ŽAK“.

Trenerska pozicija ostala je drugu godinu za redom poverena Miroslavu Munćanu, takođe nekadašnjem igraču ovog tima. Ističe da su pripreme dobro prošle i da je prvi protivnik, beogradski „Singidnum“, ozbiljan protivnik.

-Mlada ekipa, uplivana, biće teška utakmica, gostujući teren Mi smo dobro radili i očekujem ipak podebu. Pojačani smo, tim je jači, nadam se neće biti problema tamo. Naša publika tamo neće moći da prisustvuje a pitanje i zbog ovih epidemioloških mera da li će njihova publika uticati na našu igru. Neće biti lako u svakom slučaju. Mislim da smo spremni. Dobro smo odigrali prijateljske utakmice, posebno sa Bečejom neko veče, Bečej je liga iznad nas tako da, zadovoljan sam, kaže Miroslav Munćan, trener Vaterpolo kluba „ŽAK“.

Munćan dodaje da je slaba tačka delimična neuigranost igrača jer na treninzima nisu svi igrači prisutni tokom cele nedelje zbog obaveza na fakultetima ili posla i da to može da oslabi rezultat. Nada se da do toga prvenstveno neće doći, a ukoliko se to i pokaže kao tačno da će se pronaći način za prevazilaženje tog problema.

Među novim igračima je pomenuti Aleksandar Radanović. Nikad se u bazenu nije našao na protivničkoj strani ŽAK-a iako je igrao za domaće timove, poslednje za Valjevo. Inače je iz Crne Gore ali je rado prihvatio ponudu uprave ŽAK-a da se pridruži timu sa ozbiljnim ambicijama.

-Očekivanja su i ciljevi su da uđemo u viši rang. Ekipa je stvarno sklopljena od vrhunskih momaka. Dobri su momci pre svega. Sezona će biti duga, tamo negde do početka aprila. Trenirali smo jako dugo, spremali smo se, tako da idemo da ostvarimo te neke zacrtane ciljeve koji su prvenstveno realni. Mi ćemo svakom protivniku isto da pristupimo, ići ćemo stepenik po stepenik, utakmicu po utakmicu i nadamo se najboljem, kaže Aleksandar Radanović, novo pojačanje Vaterpolo kluba „ŽAK“.

Prošlu sezonu ŽAK je završio kao šestoplasirani tim. Da li će zacrtan cilj, a to je prelazak u Prvu A ligu biti ostvarljiv biće jasnije već nakon tri odigrana kola. Upravo kada se u Kikindi bude igralo treće kolo lige, ŽAK će proslaviti jubilej, 70 godina kluba. Biće tada prilike da se istakne rad mlađih selekcija, mladih igrača, da se priseti uspešnih kikindskih vaterpolista i ugoste zvanice iz sveta sporta. Drugo kolo Prve B lige naši vaterpolisti odmaraju, a u trećem dočekuju Tent iz Obrenovca. Nadaju se da će epidemiološka situacija dozvoliti da utakmicu prati publika i bodri domaći tim.