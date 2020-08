Staro jezero pokriveno savremenim video nadzorom

Staro Jezero od sada je opremljeno video nadzorom. Iako moramo priznati da ispadi vandala na sreću nisu česti, nadamo se da će ova investicija sprečiti buduće nepropisno ponašanje pojedinaca koje u velikoj meri ruži sliku o nama kao dobrim domaćinima i dostojanstvenim građanima.

Ovih dana je tačno puna godina od kako je na Starom jezeru postavljen dugo očekivani most koji vodi do rekreativnog centra. Most za koji su mnogi potpisivali peticije, tražili, zahtevali i to potpuno opravdano. A onda je taj isti most ubrzo postao meta rezbarenja, potpisivanja, ispisivanja grafita, šaranja sprejem. Naravno da se ne radi o istoj grupi ljudi. Uvek neko kola vuče, a drugi koči. Ipak na svima nama je da se potrudimo da takvih primera više ne bude. Kikinđani ne nose uzalud epitet dobrih domaćina i kulturnih građana, i to je potrebno opravdati.

Iz gradske uprave stigla je informacija da je prostor, a sve u službi očuvanja ovog gradskog zelenog jezgra, prekriven video nadzorom. Ovaj savremen sistem vredan 5 miliona dinara je instaliran zahvaljujući podršci Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Postavljeno je 11 visokorezolutnih kamera sa neophodnim instalacijama a tu je i „SOS tačka za hitne slučajeve“ koja je povezana direktnom vezom sa službama bezbednosti u slučaju nužde. „Monitoring centar“ sa pripadajućom opremom obavlja kompletan nadzor 24 sata. Sada je kompletan prostor „Števačneve bare“ postao dostupan za direktan nadzor što svakako povećava i bezbednost posetilaca. Poseban akcenat stavljen je na delove uz vodene površine i mostove kao posebno rizične tačke.

Ovo je kako navode u gradskoj vlasti samo prva faza projekta „Uvođenje sistema video nadzora na prostoru sportsko-rekreativnog centra Jezero u Kikindi“ . Prethodni plan je bio da se nadzorom pokrije

sportska hala, otvoreni i zatvoreni bazene, sportski tereni i Omladinsko naselje. Na konkursu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i budžetskog fonda za program lokalnih samouprava sredstva su već bila dodeljena, međutim, usled pandemije COVID-19 i smanjenja dostupnih finansijskih sredstava, urađen je samo prioritenti deo posla.

Korak po korak, Staro Jezero dobija zaslužen izgled. Buduća strategija grada Kikinde ovu zelenu oazu stavlja u poseban plan kao centralnu bazu projekta Vodeni prsten Kikinde.