Stariji rezervisani po pitanju ukidanja mera, mladi se raduju

Epidemiološka situacija u zemlji je sve stabilnija, ali zabrinjava porast broja obolelih u Evropi i zaražavanje novim podsojevima virusa korona. U Srbiji se već danima broj novozaraženih zadržava na četvorocifrenom niovu, a u Kikindi još nije evidentiran dan bez pozitivnih pacijenata u Covid ambulantama Doma zdravlja. Broj trenutno obolelih sugrađana u Kikindi iznosi 172. Mere u našoj zemlji su ublažene 10.marta ali stariji sugrađani sa kojima smo razgovarali nisu pristalice toga. Mladi se polako vraćaju uobičajenim navikama.

Epidemiološka situacija u Kikindi, u tekućem epidemiološkom talasu stabilnija je, mada se stanje dnevno menja i prerano je za optimistična očekivanja. U Covid ambulanti Doma zdravlja pre dva dana evidentirano je svega tri pozitivna pacijenta na prisutvo virusa Corona, dok je već sledećeg dana, odnosno 18.marta, broj pozitivnih iznosio 10. Sve je manje obolelih kojima je neophodno bolničko lečenje. U ovoj nedelji u kikindskoj bolnici bilo je hospitalizovano do 10 pacijenata, među kojima i dva odojčeta. Iako je situacija znatno bolja nego u prethodnom periodu kada se u bolnici lečilo i do 50 pacijenata, to što je virus i dalje prisutan svakako odlaže ublažavanje mera u samoj bolnici u kojoj su duže od dve godine zabranjene posete pacijentima i gde se i dalje sprovode ozbiljne mere prevencije.

Kako se situacija stabilizovala tako su i mere u Srbiji ublažene. Stariji sugrađani smatraju da je odluka o ukidanju mera obaveznog nošenja maski u zatvorenom, ukidanje ograničenja broja ljudi u zatvorenim prostorijama, ukidanje kovid propusnica, koju je krizni štab doneo 10.marta, usledila prerano. Za mlađu populaciju, ovo je prekid stagnacije društvenog života.

Zbog naglog porasta broja obolelih u svetu, usled popuštanja mera, Svetska zdravstvena organizacija poručuje da je kraj pandemije daleko. Mogla bi da se okonča ove godine ako u svakoj zemlji bude vakcinisano 70 odsto stanovnika. U Srbiji smo još daleko od tog broja a imunizacija prvom dozom u Kikindi stala je u potpunosti.

U prilogu pogledajte stav Kikinđana o ukidanju mera.