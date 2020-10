Šta Kikinđani kažu o vakcinaciji protiv korona virusa?!

O vakcinama protiv korona virusa se dosta govori ali se ne može precizirati kada će i da li će uopšte doći do vakcinacije stanovništva. Srpsko zdravstvo prati stanje na naučnom tržištu i potpisan je predugovor za nabavku vakcine protiv korona virusa sa američko-nemačkom kompanijom „Fajzer“. Predsednik države rekao je da prve vakcine kompanije „Fajzer“ očekujemo do nove godine, a da će do kraja marta biti obezbeđeno 350.000 doza, koje će prvo primiti zdravstveni radnici, vojska i policija, kao i hronični bolesnici. Kakav je stav Kikinđana o vakcinaciji protiv Covida, da li veruju u bezbednost vakcina koje su trenutno u proizvodnji, pogledajte u anketi koja sledi.