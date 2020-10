SSŠ “Miloš Crnjanski” obeležila 59 godina od osnivanja

Srednja stručna škola „Miloš Crnjanski“ obeležila je dan ove ustanove. Zbog epidemiološke situacije izostali su svi uobičajeni sadržaji, ali je svakako prilika da se učenici upoznaju sa likom i delom Crnjanskog po kome škola nosi ime od 2006.godine.

Dan Srednje stručne škole „Miloš Crnjanski“ koji se obeležava povodom 129 godina od rođenja važnog književnika i diplomate, đaci su prvi put obeležili bez organiozovanih događaja, radno i nastavno, deo u školi, deo online. Ipak, svi su se na današnji dan potsetili ko je bio Crnjanski i kakav je trag ostavio.

– Ove godine ne možemo da prosalavimo na adekvatan način i na način na koji smo navikli, a to je da imamo sportske aktivnosti, da imamo priredbu i posle toga druženje sa gostima i kolegama. Ove godine dan škole proslavljamo radno i nastavno tako da će učenici na taj način i uz malo podsećanje ko je bio Miloš Crnjanski obeležiti dan škole, kaže Milorad Karanović, direktor SSŠ „Miloš Crnjanski“.

U radnoj poseti školi danas su boravili članovi Gradskog veća za sport i obrazovanje. Obilaskom kabineta uverili su se da su đaci disciplinovani i da se mere poštuju.

– Kikindske škole su se odlično snašle u ovoj novonastaloj situaciji, zaista se poštuju sve propisane mere i nadam se da će tako biti do kraja ove situacije koja nas je zadesila, kaže Milena Živkov, članica Gradskog veća zadužena za obrazovanje i kulturu.

diretkor škole posetu lokalnih čelnika iskoristio je da prezetnuje projekta uređenja školskog dvorišta.

– To bi trebalo da bude jedno lepo sportsko borilište gde će moći da se koristi i atletska staza predviđena projektom, tu su i dva košarkaška terena, jedan rukomenti teren, dva odbojkaška terena. Dosta zanimljiva ideja, projekat je urađen kompletno, potrudiću se da u narednom periodu da taj projekat bude i realizovan, kaže Dragan Pecarski, član Gradskog veća zadužen za sport i omladinu.

I đaci Srednje Stručne Škole „Miloš Crnjanski“ su zbog epidemije bili onemogućeni da nastupaju na školskim takmičenjima odakle obično donesu važna priznanja. Epidemija je odložila i investicione planove škole za naredni period.

– Mi imamo planirane investicije ali one su isto tako na čekanju. Videćemo kako će se završiti ova kalendarska godina da bi onda možda u nekoj narednoj godini imali više investicija. Ono što je bilo najpotrebnije, to je urađeno, sanacija krova fiskulturne sale. Uradili smo to prošle nedelje dok je bilo lepo vreme, i tekuće održavanje učionica, nabavka opreme, stolova i stolica za učenike, svake godine obnavljamo nastavna sredstva za đake koji pohađaju našu školu, zaključuje Milorad Karanović, direktor SSŠ „Miloš Crnjanski“.

Sledeće godina ova srednja škola, jedna od četiri kikindske, obeležiće 60 godina od osnivanja.