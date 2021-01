Srdićeva “Ljubavna pesma” u izboru za Ninovu nagradu

Najnoviji roman Srđana Srdića “Ljubavna pesma” nominovan je za najprestižnije književno priznanje u našoj zemlji. Ovo je četvrti put da se Srdićevo književno ostvarenje našlo u konkurenciji za Ninovu nagradu za roman godine, koja se dodeljuje od 1954. U izbor je bio uvršten njegov prvi roman “Mrtvo polje”, potom “Satori”, da bi se pre tri godine knjiga “Srebrna magla pada” našla u finalnoj trci. Ovogodišnji žiri odluku o užem izboru saopštiće 14. januara, a ime laureata 25. januara.

-To jeste najprestižnije književno priznanje kod nas, u smislu popularizacije jedne konkretne knjige to je značajno. Da se ne lažemo, ta nagrada nikada nije pomagala drugim knjigama nagrađenog. Dakle, autor bi dobio nagradu i onda dolazi do abnormalne prodaje jednog naslova za naše uslove i to se dešava na teritoriji naše države. Nažalost, vi više ne možete da kažete nekom agentu u inostranstvu kako je knjiga dobila tu nagradu, pa da se on jako zainteresuje da proda prava za prevode u mnogo većoj meri nego što se to inače dešava. Konkretno ovde u Srbiji to je jako mnogo prodatih primeraka i medijske pažnje i to je u nekim drugačijim okolnostima, za koje se nadamo da će se ubrzo vratiti, i mnogo više književnih nastupa u toku jedne godine. Naravno, to je sve oročeno, svako ima svojih godinu dana pa ih iskoristi kako ume i kako misli da treba. Moj odnos je dosta jednostavan od početka. Ja sam i ovde u žiriju za dodelu nagrade “Dušan Vasiljev” . Nikakve dileme nemam da žiri žirira, a ljudi pišu knjige. Žiri radi u skladu sa svojim poetičkim stavovima i književnim afinitetima, kakva god da je njihova odluka, oni stoje iza toga. Nekih godina sam prošao bolje, nekih gore. Prve dve knjige su se našle u prvih 10,15, a “Srebrna magla pada” je završila u najluđem žiriranju koje je trajalo tri sata da bi na jedan nesvakidašnji način izgubila to finale. Ovo je bila ozbiljna godina, ovde je bilo 212 romana. U izboru od 38 naslova, nalaze se i ljudi koji su već dobili Ninovu nagradu kao što su Svetislav Basara i Vladan Matijević, pa neki mladi ljudi, kao i moji vršnjaci koji su potencijalni kandidati, tako da za žiri to neće biti uopšte jednostavno, ali to je njihova uloga. Moja je bila da napišem knjigu, a njima želim sve najbolje, neka se snađu u svemu tome na najbolji mogući način – kaže Srdić u razgovoru za TV Kikinda.

Središnje mesto u romanu “Ljubavna pesma” zauzima istraživanje intime, erotskih emocija, mogućnosti opstanka ljubavnog partnerstva u uslovima apsolutne otvorenosti i posvećenosti, ali i kada ti uslovi nisu ispunjeni. Glavni junak odmah na početku knjige istupa iz svog uobičajenog života odlazeći na vansezonsko letovanjeu Egipat, čiji bi navodni ishod trebalo da bude njegovo venčanje. Ovom knjigom Srdić se potvrđuje kao pisac koji se i dalje uspešno razvija, menja, napreduje i iznenađuje čitaoce, bez obzira na to što je odavno zauzeo mesto u samom vrhu savremene srpske književnosti.

-To je bila moja namera da napišem najveći ljubavni roman koji ja mogu da napišem sa svojim znanjima, sposobnostima, talentima, uvidima. Radimo onlajn promocije, ne možemo drugačije, tu bude po desetak ljudi. U razgovorima koji nekada veoma dugo traju, čuo sam više stvari o svojoj knjizi nego za prethodnih deset godina. Neko je primetio, ja to uopšte nisam registrovao, da se prošle godine navršilo deset godina od kada je objavljen moj prvi roman „Mrtvo polje“.

Srdić je završio opštu književnost sa teorijom književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, na kom je i doktorirao. Pored romana Mrtvo polje,Satori, Srebrna magla pada i Ljubavna pesma, napisao je dve knjige priča Espirando i Sagorevanja, i knjigu eseja Zapisi iz čitanja.

Dobitnik je niza književnih priznanja Laza Lazarević, Biljana Jovanović, Edo Budiša, kao i stipendije iz Fonda Borislav Pekić. Urednik je i osnivač IK Partizanska knjiga osnovane 2015. godine.

Radi u kikindskoj gimnaziji “Dušan Vasiljev”, a posebno se ističe njegov rad sa nadarenim đacima u Regionalnom centru za talente “Dušan Vasiljev” čiji je koordinator. Srdić je i član žirija prestižne književne nagrade koju dodeljuje grad Kikinda, koja takođe nosi ime poznatog pisca iz Kikinde. U osvrtu na njegov uspešan književni i pedagoški rad, sasvim sigurno, vredi pomenuti i Srdićev humani gest kojim se odrekao honorara za članstvo u žiriju- pretprošle godine u korist đaka, za troškove njihovog putovanja na republičko takmičenje, a prošle za lečenje male Sofije Markuljević.

