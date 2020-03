Sprovođenje vanrednih mera zbog epidemije na snazi u opštini Gračanica

Na teritoriji opštine Gračanica započelo je sprovođenje novih vanrednih mera koje je sinoć proglasila kosovska Vlada. Između ostalog, one se odnose i na zabranu kretanja u periodu od 10 do 16 časova i od 20 do 6 časova narednog dana. Ove mere znatno će smanjiti kretanje stanovništva, ali i dovesti do promena u radu mnogih firmi. Trgovinski objekti, apoteke i pekare radiće u vremenu kada je kretanje dozvoljeno, ali se savetuje da se u tom periodu izbegava gužva i da se mnogo ljudi ne nalazi u isto vreme u prodavnicama.

Kako saznajemo, Pošta u Gračanici radiće po novom rasporedu ujutru od 6.30 do 9.30 časova, kao i u poslepodnevnom terminu od 16.30 do 19 časova. Zdravstvene ustanove radiće kao i dosada, a i opština Gračanica nastaviće da radi u punom radnom vremenu.

Za sada, snabdevenost prodavnica je uobičajena. Prehrambenih proizvoda, higijenskih sredstava i svih drugih vrsta artikala ima u dovoljnim količinama. Hleba takođe ima dovoljno.

U apotekama se mogu pronađi rukavice po uobičajenoj ceni, dok maski za lice uglavnom nema. Dezinfekciona sredstva se brzo prodaju, ali se isporučuju nove količine tako da ih za sada ima. ostalih vrsta lekova, naročito onih koji se koriste u sezoni prehlada i gripa, ima u dovoljnim količinama.

Treba napomenuti da se zabrana kretanja odnosi i na upravljanje privatnim automobilima, a svi vozači u obavezi su da nose maske i rukavice.