Sportska tema broj jedan: ostaje li Grindex u Superligi

U lokalnim sportskim krugovima glavna tema je opstanak “Grindexa” u Superligi Srbije. Neizvesno je još uvek, ali će se možda više znati nakon utakmice sa Novim Pazarom koja ih očekuje već predstojećeg vikenda.

Kikinda Grindex je nakon pobede beogradske “Crvene zvezde” otvorila sebi put za dalju borbu za opstanak u Superligi Srbije. Predstojećeg vikenda igra se 12 kolo plej aut-a, u gostima Novom Pazaru. U ekipi vlada pozitivan stav i sve su nade da tako i ostane na samoj utakmici.

– U neku ruku smo se mi nadali da ćemo pobediti ove sada već dve utakmice, prvu ja nisam igrao zbog korone, ali sam bio prisutan na poslednjoj. Dobro se radi, dobro se trenira, atmosfera je odlična u ekipi, momci su motivisani za rad i to se odrazilo na samu igru i rezultat na kraju, kaže Stanimir Komarek, kapiten Muškog Rukometnog Kluba“Kikinda Grindex”.

Ukupno tri utakmice ostale su u plej aut-u, protiv Novog Pazara, zatim Šamota i poslednja protiv beogradskog Obilića.

– Da mi je neko ovo ponudio onog trenutka kad sam dobio poziv da se vratim oberučke bih prihvatio. Atmosfera je fenomenalna, osim nekih malih trzavica koje imamo sa povredama igrača, razlog za to je premor i nešto manja rotacija, tako da sam ove igrače koji su nosioci igre koristio bukvalno po 60 minuta. Bio je jako velik pritisak na nama za ove tri utakmice. Ponosan sam na ekipu, na način na koji su oni ovo izveli, borili se, podržavali jedan drugoga. Naravno, kao u svakom ekipnom sportu tu je bilo i puno grešaka. Naš cilj je da te greške svedemo na optimalni minimum koji će nam doneti bodove vredne opstanka do kraja. Idemo sada orni, spremni za borbu u Novi Pazar, a onda nakon pauze za Uskrs nam ostaju dve utakmice, kod kuće sa “Šamotom” i napolju sa “Obilićem”. Mislim da sledeće kolo može mnogo toga da kaže tako da mi verujemo da “to” može biti već sledeći vikend. Nije sve na nama ali mi ćemo učiniti sve što je do nas, jasan je Miljan Stanić, trener “Kikinde Grindex”.

– Mi smo zaista fokusirani apsolutno 200 posto na ono što nas očekuje narednih mesec dana. To su te tri odlučujuće utakmice čiji će ishod uticati na naš konačni plasman, ja se iskreno se nadam opstanku u najvišem rangu takmičenja srpskog rukometa. Prosto mi ćemo kao i do sad ići od utakmice do utakmice. Prva je u Novom pazaru, daćemo sve od sebe da se tamo pokažemo, drugog puta nema, nikakvih drugih motiva samo pobeda i tako ćemo igrati i ponašati se, ističe Vojislav Bulatović, sportski direktor “Kikinde Grindex”.

Čekajući rezultat prvog susreta, dok momci vredno treniraju, u sportskim i navijačkim krugovima se računa i preračunava. Računica je vrlo jasna a to je da su bodovne šanse sada slične a kvaliteti ekipa se razlikuju samo u nijansama. Do kraja je sve neizvesno. Ono što će možda dati prednost kikindskom timu je što se utakmica protiv Pazaraca igra bez publike, ali na drugoj strani u susretima koji se igraju kod kuće, publika je upravo ono što nedostaje. Zato iz kluba podsećaju da se svi susreti mogu pratiti, ako ne u dvorani Sportskog Centra “Jezero”, onda bar putem interneta na web adresi Arkus lige Srbije www.arkus-liga.rs