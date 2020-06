SNS Šabac: Katastrofalan odnos gradske vlasti prema predškolskom obrazovanju

Gradski odbor Srpske napredne stranke Šabac upozorio je na današnjoj konferenciji za novinare na katastrofalan odnos gradske vlasti na čelu sa Nebojšom Zelenovićem prema predškolskom obrazovanju na teritoriji Šapca.

Javnosti se na konferenciji obratila Zorica Džinović vaspitačica Predškolske ustanove „Naše dete“, koja je istakla da su zaposleni u predškolskoj ustanovi izloženi brojnim pritiscima i ucenama od strane Zelenovićevog rukovodstva, kao i da se nad njima sprovodi klasičan mobing.

Džinovićeva je kao dugogodišnji glavni vaspitač ustanove i predsednik sindikata zaposlenih odlično upućena u sve što zaposleni preživljavaju. Ona ističe da je imala i fizičku povredu na radnom mestu, zbog koje je dobila četiri kopče na glavi, ali da je rukovdstvo ustanove ceo slučaj zataškalo. Hvala Bogu, kaže Džinovićeva, što sam povređena bila ja, a ne neko od dece.

Brojne moje kolege rade pod pritiskom ucena, pretnji premeštajem, ali i otkaza samo zato što su članovi sindikata, kaže Džinovićeva i ističe da su mnogi od njih morali da napuste sindikat. Ona je upozorila na nedopustivu prekobrojnost dece u grupama, što otežava rad vaspitača. U pojedinim grupama je više od tridestoro dece na samo dva vaspitača, kaže Džinovićeva. Velika nepravda je i što su vaspitači za isti posao koji obavljaju različito plaćeni, a poseban problem je preko 100 zaposlenih na određeno vreme, kojima se godinama produžava ugovor bez odluke o stalnom zaposlenju. To je nepravda koju moramo ispraviti, kaže Džinovićeva.

Posebno je upozorila na problem bezbednosti dece u pojedinim vrtićima ističući da je u jednom vrtiću dva puta izbijao požar zbog loših instalacija, što je zataškano, da tri montažna vrtića rade, iako im je prošao rok trajanja, kao i da je nejasno gde se ulaže novac koji se izdvaja za vrtiće.

Kandidat Srpske napredne stranke za gradonačelnika Šapca dr Aleksandar Pajić upozorio je da je boravak dece u šabačkim vrtićima najskuplji u celoj Srbiji i da iznosi čak 6500 dinara.

Nebojša Zelenović se hvali da u Šapcu nema lista čekanja za vrtiće, a prećutkuje činjenicu da je to zato što su vrtići njegovom odlukom toliko skupi, da ljudi i ne prijavljuju decu za boravak u istim, kaže Pajić i ističe da će Srpska napredna stranka čim preuzme vlast u Šapcu sigurno odrediti nižu cenu boravka dece u vrtićima.

Jer srpski naprednjaci, za razliku od Zelenovića i njegovog mentora Dušana Petrovića, brinu o našoj deci. I Šapčani to vide.

Zato će 21. juna svoj glas dati Srpskoj naprednoj stranci, budućnosti i nadi, boljem sutra za našu decu, istakao je Pajić i pozvao sve Šapčane da izlaskom na izbore doprinesu veličanstvenoj pobedi Srpske napredne stranke, koja će posle dvadesetogodišnje vladavine Dušana Petrovića i Nebojše Zelenovića konačno osloboditi Šabac štetočinske vlasti i početi obnovu grada, koji zaslužuje najbolje.

Živeo Šabac! Živela Srbija!

Saopštenje Gradskog odbora SNS Šabac