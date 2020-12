Snovi se ostvaruju: Stalna zaposlenja za 44 radnika kikindskih vrtića koja su se čekala i deceniju

U poslednje tri decenije, danas je za radnike Predškolske ustanove Kikinda najznačajniji dan. Čak 44 radnika od kojih su neki na stalno zaposlenje čekali i 13 godina, danas su dobili zaposlenje na neodređeno vreme

Najveći problem Predškolske ustranove „Dragoljub Udicki“ podignut je na nivo prioriteta i dobio je pozitivan epilog. Zajedničkim radom Predškolske Ustanove “Dragoljub Udicki“, lokalne vlasti, pokrajinske poslanice Stanislave Hrnjak koja je ujedno i predsednica Saveta za obrazovanje u Skupštini AP Vojvodine, danas je obelodanjena vest koju je čekao veliki broj radnika: čak 44 zaposlena radnika ove ustanove, do sad na određeno vreme dobilo je stalno zaposlenje.

Ovo je na prvom mestu najznajačnije za zaposlene do sada na neodređeno i za njihove porodice.

– Bio sam pedagoški asistent a sad sam vaspitač, i imam 13 godina staža u Predškolskoj ustanovi. Ova vest je nešto što svako od nas priželjkuje i očekuje. Depresivan ponedeljak za mene je postao fascinantan. Bilo je iznenađenje, ništa nisam znao i zatečen sam, kaže Predrag Popović, vaspitač.

– Devet godina radim u Predškolskoj ustanovi . Ostala sam bez teksta, jako sam iznenađena. Samohrana sam majka dečaka od deset godina. Jako mi znači posao za stalno. Svake godine osećate tenziju, strah, da li ćete ostati. Ostvario mi se veliki san. Ogromne su prednosti, nema više sputavanja, i mnogo je lakše finansijski. Nisam neko ko voli da se žali ali moj sin je oboleo od neizlečive bolesti očiju i u velikim sam kreditima, i zahvalna sam do neba, iskrena je Renata Ivetić, vaspitač.

– Radim u Vrtiću u Iđošu, 13 godina. Mislim da najduže čekam ovaj dan. Jako sam iznenađena. Mislila sam da nikad neću biti zaposlena za stalno, Vesna Kuzmanov, vaspitač.

– Ja 11 godina radim na određeno. Trenutno sam u šoku i svakog momenta sam čekala da dođe do ovog trenutka. Zahvalna sam svima, kaže Nataša Varađanin, dada.

Predstavili smo Vam četiri radnika a slične su priče još 40 radnika koji su na stalno zaposlenje čekali, neki i duže od decenije.

Predsednica Saveta za obrazovanje u Kikindi i u Skuopštini AP Vojvodine istakla je da se rad na rešavanju ovog problema isplatio.

– Ovo je ustvari prava slika Predškolske ustanove, to je ono što želim da kažem. Kada imate u jednom danu takvu informaciju, ja sam bila zaista presrećna. Sve su to moje kolege. Nikad se nije desilo za trideset godina da u jednom trenutku raspišete konkurs i zaspolite toliko ljudi odjednom. U prethodnih nekoliko godina, ono što je uloženo u ovu ustanovu je vidljivo, to se meri desetinama miliona dinara. Dali smo sve od sebe da ipak rešimo i ovaj problem, a to je zapošljavanje onih koji su na posao čekali iz meseca u mesec, iz godine u godinu, i pobedili smo u toj bitci da zaposlimo te ljude na neodređeno vreme, kaže Stanislava Hrnjak, predsednica Saveta za obrazovanje u AV Vojvodini.

Gradonačelnik Nikola Lukač istakao je da je ovo veliki dan za sve ove radnike na prvom mestu. Pozitivan ishod rešavanja prioritetnog problema PU Dragoljub Udicki podstrek je da je nastavi uspešan dalji rad.

– Možda se jednostavno sklope kockice da se razumeju problemi. U poslednjih nekoliko meseci smo se maksimalno kako Grad, tako pokrajinska poslanica, kontaktirajući sve u Beogradu, u Republici, trudili i uspeli da objasnimo da neko i 13 godina čeka posao. Objasnili smo da je to značajno za ustanovu, za grad. Zahvalni smo svima u lancu odlučivanja, kaže Nikola Lukač, gradonačelnik Kikinde objašnjavajući zašto se tek sad ovaj decenijski problem rešio.

Od skoro direktorica ove ustanove Kristina Drljić nije krila svoje zadovoljstvo.

– To su moje kolege. Ja sam prošla sve to zajedno sa njima, čekala radno mesto kao i oni, to je jedan od najlepših trenutaka koje može da doživi jedna osoba i jedan direktor jer mislim da je to nešto najlepše. Mi smo usrećili ovog momenta ne samo 44 kolege nego obezbedili egzistenciju za 44 porodice u situaciji kad je vreme jako teško, iskrena je Kristina Drljić, direktorica PU „Dragoljub Udicki“.

Hrnjakova je dodala da niko od radnika koji su i dalje na ugovoru na određeno vreme, neće ostati neraspoređen.

– Neće niko ostati neraspoređen, svi oni koji su u ovom trenutku u sistemu Predškolske ustanove a na nekim su zamenama, kao i u drugim obrazovnim ustanovama, su ustvari na jeedno odeđeno vreme do povratka radnika iz bilo kog razloga odustnog. Kada dođe momonat da dođe do smene generacija, poptuno sam siguran da Predškolska ustanova više nikada neće imati problem da zaposli ljude koji su joj potrebni, dodaje Stanislava Hrnjak, predsednica Saveta za obrazovanje u AV Vojvodini.

Od danas posao je dobilo 9 vaspitača, 28 pomoćnih radnika, zatim medicinske sestre vaspitači, stručni saradnici za muzičko, likovno.