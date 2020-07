Smanjuje se broj hospitalizovanih u kikindskoj bolnici

U kikindskoj bolnici hospitalizovano je 25 pacijenata obolelih od virusa korona. Tokom poslednja dva dana oporavilo se 7 pacijenata, a direktor bolnice dr Mirko Stoisavljević kaže da nema pogoršanja situacije.

Ukupno 25 pacijenata leči se od infekcije Covid 19 u kikindskoj bolnici. Pre dva dana bilo je ih 32, novi pacijenti dolaze, a oporavljeni se otpuštaju iz bolnice.

– Hoću da kažem da se ljudi oporavljaju i da su sad već lakši slučajevi pušteni kući. Gledano po broju, stanje je bolje nego pre neki dan, ali sve je to propomenljivo. Primali smo i nove ali kad se podvuče crta to je taj broj. To je nešto što cirkuliše kao i kod svake bolesti, primite pa otpustite, ali ovo nije hronična bolest. Nadam se da će to da se stabilizuje, rekao je za TV Kikinda dr Mirko Stoisavljević, direktor Opšte bolnice Kikinda .

Jutros su stigli rezultati uzorka za dvoje dece koja su zadržana u kikindskoj bolnici zbog zapalenja pluća. Oba su negativna te se očekuje njihovo dalje upućivanje na kućno lečenje. U našoj bolnici nema hospirtalizovane dece.

Jedna pacijentkinja je i dalje na respiratoru a njeno stanje je, za sada, stabilno.

– Za sad je stabilno ali ta reč stabilno nije nešto što je zabetonirano pa vi kažete stabilno i mislite biće to dobro. Tu reč morate oprezno kroistiti. Trenutno je stabilno. Mi se trudimo da bude bolje. Tu je i organizam da se izbori sa svim ovim, naravno pod uticajem lekova, objašnjava dr Stoisavljević.



Kao deo terapije, kod ne malog broja pacijenata koristi se kiseonik.

– Kiseonik se apsolutno koristi. Cela ta nova zgrada je pod centralnom kiseoničkom terapijom. Kiseonik je razveden cevima. A pošto je infektivno odeljenje u staroj zgradi, kiseonik se daje preko velikih boca. Uglavnom kiseonik je nešto što je neminovno da se daje. Ne oskudevamo u tome, kaže dr Stoisavljević.

Za sve hospitalizovane zajedničko je to što apsolutno svi imaju upalu pluća.

– Zapalenje pluća uz stomačne tegobe, dijareju, gubitak mirisa i ukusa. Virus napada sve organe, nema pravila. U suštini počinje sa ovim simptomima, grebanje u grlu, kašljanje, nedostatak vazduha, prolivaste stolice, gubitak ukusa i mirisa sa skokom temeprature. Nemaju svi istu simptomatologiju i sve ovo što sam naveo, a kad dođu idu dalje na dijagnostiku, objašnjava direktor kikindske bolnice.

U ovom naletu virusa korona preminulo je troje Kikinđana.

– Prvi pacijent u tom drugom naletu koji je preminuo je dijalizni pacijent, mislim da je 1958.godište, koji je upućen u Klinički centar Vojvodine u Novi Sad i tamo je preminuo. Ostala dva pacijenta, radi se o pacijentu starom 73 godine i pacijentkinji staroj 83 godine su sem kovida imali i dijabetes, bili su i srčani bolesnici. Nažalost, njih smo izgubili, kaže dr Stoisavljević.

Od korona virusa svi smo umorni. I oni koji se do sada nisu zarazili i oni koji su ga već preležali. Virus se uvukao u sve pore života ali ako neko ima prava da zaista bude umoran to su onda zdravstveni radnici.

– Nije toliko bitan taj fizički umor ako ste vi psihički izdržljivi. Da ne klonete duhom i kažete sad mi je dosta. To nećete naći kod nas. Možda vidite po nama da smo malo umorni ali ne psihički, što kaže naš narod „nismo klonuli duhom“. Tu smo da pomognemo. Mi smo zadnja barijera, svi gledaju na nas. Na nas se ljudi oslanjaju. Ako mi nećemo biti optimisti, onda džaba je sve, zaključuje dr Stoisavljević.

Dr Stoisavljević navodi da prati posećenost bolničke febrilne ambulante i kaže da se stanje nepogoršava. Zabeležena je tendencija blagog pada, ali veruje da će se broj obolelih polako smanjivati jer, kako kaže, primeti da su ljudi sada mnogo disciplinovaniji.