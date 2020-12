Smanjen zakup u gradskim lokalima za ugostitelje i turističke agencije

Epidemijema korona virusa najviše je pogodila sektor ugostiteljstva i turizma. Upravo iz tog razloga Gradsko veće donelo je odluku da se umanji zakup poslovnog prostora onim ugostiteljima i turističkim agnecijama koje se nalaze u lokalima grada.

-Za ugostitelje on će biti niži 30, a za turističke agencije 50 odsto. Gradsko veće složilo se sa predlogom gradonačelnika Nikole Lukača da za ugostiteljske objekte ovaj podsticaj koriste do 31. marta, a turistučke agencije do 30. juna 2021. godine – istakao je Saša Tanackov, član Gradskog veća.

Zaposlenima u ugostiteljstvu i sektoru turizma ovoh dana je isplaćena i državna pomoć. Manje je gostiju u ugostiteljskim objektima, skraćeno ime je radno vreme tako da posluju u otežanim uslovima. Tanackov je pozvao i privatne vlasnike poslovnog prostora da slede primer lokalne samouprave kako ne bi došlo do zatvaranja pojedinih usgostiteljskih objekata i turističkih agencija