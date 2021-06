Škole i vrtići prikupili 12,9 tona stare hartije tokom akcije “Čistunko”

U akciji “Čistunko” kompanije FCC i Sekretarijata za zaštitu životne sredine Grada Kikinda, učenici svih škola i deca vrtića na teritoriji grada prikupili su 12,9 tona stare hartije. Takmičenje ih pokreće a akcija uči o zaštiti životne sredine.

Čuvati životnu sredinu može se na brojne načine. Prvi je svakako ne zagađivati je, ali i uklanjati otpad. Viši nivo svakako je seletkovanje otpada, potom reciklaža a kikindski đaci i mališani u vrtićima i ove godine učestvovali su u prikupljanju stare hartije, namejene reciklaži. Sve to pod budnim okom pokrovitelja i organizatora akcije “Čistunko”, kompanije FCC.

– 2019.godine smo raspisali konkurs, a zbog specifičnosti situacije odnosno kovida prebacili smo je na školsku 2020./2021. godinu i ukupno je ove godine skupljeno oko 12,9 tona stare hartije, na nivou svih škola i vrtića Grada Kikinde. Evidencije su izvršene, napravljena je rang lista u dve kategorije, prva kategorija je ukupna količina prikupljene hartije i druga kategorija je količina hartije po đaku. Škola koja je osvojila nagradu u prvoj kategoriji jeste OŠ”Đura Jakšić” iz Kikinde, a u drugoj kategoriji OŠ “Petar Kočić” iz Nakova. Neprikosnoveni je Vrtić “Bubamara” iz Ruskog Sela koji je osvojio prvo mesto u obe kategorije, kaže Ana Babić, Kompanija FCC.

Za najbolje “Čistunke” pripremljene su simbolične nagrade, a cilj je i ovog puta ostvaren.

– Naučili smo ih da uz malo truda postignu puno u životnoj sredini. Naučili su najpre da sakupljaju staru hartiju a to je početak selekcije otpada i prikupljanja sekundarnih sirovina. Potom ih učimo šta dalje sa starom hartijom, odnosno da se se ista može dalje upotrerbiti i može se reciklirati kako ne bi završila na deponiji. Zahvalila bih se svima koji rade sa decom po pitanju zaštite sredine jer pomažu buđenju ekološke svesti, ističe Miroslava Krnić, sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine.

U školi “1.oktobar” u Bašaidu, učenici su aktivni u sekciji “Eko juniori” gde nauče osnove o zaštiti žiovotne sredine a ova akcija je prilika da naučeno pokažu na primeru, i to su dobro uradili.

– Prvo je sve poteklo od škole, učenici su sakupljali hartiju, a onda su raširili to na meštane, išli do prodavnice, do mesne zajednice, apoteke i svi su se uključili, čak su i meštani sami donosili do škole prikupljenu staru hartiju. Najaktivniji su bili osmaci koji su to preneli i na mlađe učenike. Imamo i jednu prostoriju u školi koja služi prikupljanju hartije pa kada se pojede neki slatkiš, ili ostane neki nepotreban papir, đaci sami odnesu u tu prostoriju. Svi su animirani i žele da učestvuju u prikupljanju hartije, kaže Nevena Mesaroš Oličkov, koordinator sekcije “Eko juniori” OŠ “1.Oktobar” iz Bašaida.

Da ne brinemo o ekološkoj budućnosti Kikinde zaduženi su u SSŠ “Miloš Crnjanski” koja edukuje tehničare zaštite životne sredine. Sa kompanijom FCC imaju saradnju na brojnim poljima.

– SSŠ “Miloš Crnjansski” ima izuzetno lepu saradnju sa kompanijom FCC. Ova saradnja se i dalje nastavlja. Naši učenici, budući tehničari zaštite životne sredine posetiće u okviru blok nastave regionalnu sanitarnu deponiju i na taj način povezati svoja stečena znanja u školi u okviru teorijske nastave, sa praktičnom nastavom koja će se odvijati na samoj deponiji, navodi Milica Abramović, profesorica stručnih predmeta SSŠ “Miloš Crnjanski”.

Pored edukacije dece, akcija Čistunko dobar je primer za sve nas da i u svojim domaćinstvima selektujemo otpad. Žuta trasa funckioniše u ABC naselju, a u kontejnere i kante žute boje može se odlagati plastika, staklo, papir.