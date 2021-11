Skočila cena tovljenika , kilogram 200 dinara

Na teritoriji grada tovljenici se prodaju po ceni od 200 do 210 dinara za kilogram. U odnosu na raniji period poskupeli su za 50 dinara po kiloramu, ali kako tvrdi Dalibor Kovačević, poljoprivrednik iz Kikinde ni sa novom cenom zarade nema jer je u međuvremenu poskupela cena stočne hrane.

-To što je cena tovljenika viša nama ništa ne znači. Sa trenutnom cenom žitarica i hrane za stoku mi nemamo nikakvu računicu da hranimo tovljenike – kaže Dalibor Kovačević.

Svinjkolj se u domaćinstvima obično organizuje oko 29. novembra, kada se priprema hrana za predstojeću zimu. Da li je i kakva potražnja za tovljenicima pitali smo našeg sagovornika. Na svinjogojskoj farmi “Kovačević” sami pripremaju hranu. U svom dvorištu ima silose i mešaonu za 400 kilograma hrane. Ono na šta Dalibor računa u narednom periodu je veća potražnja za prasadi jer počinje sezona slava i velikih praznika.

-Cena prasadi je od sedam do 8,5 hiljada dinara za par. To su prasići koji imaju šest, sedam nedelja, imaju od 12 do 15 kilograma i kupuju se za tov. Imam spremno oko četrdesetak prasića za predstojeće praznike – kaže Dalibor Kovačević.