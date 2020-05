Sezona na otvorenim bazenima od 20.juna

Po svemu sudeći, na kupanje na otvorenim bazenima SC „Jezero“ ćemo od 20.juna.

Pre dva dana krenulo je punjenje otvorenih bazena u kompleksu SC „Jezero“. Čak 2.500.000 litara staje samo u olimpijski bazen pa procedura punjenja traje najmanje dve nedelje.

– Jedan deo pripremnih radova je obavljen i nastavljamo sada i ovde u Kikindi i u Banatskom Velikom Selu, paralelno radimo. Nakon punjenja bazena radi se analiza voda. Treba da dobijemo rezultate dve ili tri analize vode da bi se voda smatrala hemijski i bakteriološki ispravnom. Na koji način ćemo funkcionisati: nadamo se da će proći epidemija i da ćemo se vratiti na stari režim rada. Ako slučajno ne prođe, mi ćemo morati dobiti uputstva na koji način će da funckionišu otvoreni bazeni, rekao je za TV Kikinda Slobodan Marinkov, direktor SC „Jezero“.

Za otvaranje se čeka i zeleno svetlo i preporuke Vlade Srbije. Do početka rada je svakako još mesec dana a svi se pitamo koliko je usled epidemije bezbedno koristiti otvorene bazene.

– U situaciji u kojoj se sada nalazimo mislim da je bezbedno koristiti bazene. Ali naravno tu postoje neki posebni uslovi a tiču se propratnih sadržaja na bazenima, na koji način to još uvek ne znamo. Nije u pitanju samo kupanje. Znamo da se voda hloriše, znamo da je hlor sredstvo izuzetno dobro za dezinfekciju, ubija sve bakterije i viruse, ali recimo okupljanje plivača, roditelja, skidanje, tuširanje, svlačionice su male, to je u ovoj situaciji neizvodljivo. Nadam se da će proći ova epidemija i da će to biti po starom, kao što je bilo, dodao je Marinkov.

Ako situacija bude epidemiološki stabilna, 20. i 21.juna za kada je planirano otvaranje ulaz na bazene se neće plaćati. Cena karata ostala je ne promenjena. Firme, sindikati i druga pravna lica su u prilici da kupe paket od 50 ulazaka za 4.500 dinara na 6 mesečnih rata. Paket od 25 ulaznica je 3.000 dinara. Dnevna karta je 200 dinara ili 150 dinara za decu do 15 godina a deca do 5 godina i deca sa posebnim potrebama besplatno mogu boraviti na bazenu uz prisutvo roditelja ili staratelja. Od 1. do 5.juna u ponudi će biti i akcijska prodaja karata po ceni od 3.600 sa 50 ulazaka.

U okviru „Kikindskog leta“ planirani su zabavni programi. Tradicionalne igre na vodi biće održane 31.07, 1.08. i 2.08. a sredina avgusta rezervisana je za muzičke programe. Dana 14.08. biće održano veče muzike 90–tih, a 21.08 veče rok muzika od 50. pa na dalje. U planu su i muzički koncetri ali o tome će publika biti naknadno obaveštena.